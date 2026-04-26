Respons Berkelas Dony Tri Usai Digoda Raksasa Polandia

Nama Dony Tri Pamungkas kini bukan sekadar pelengkap di daftar susunan pemain Persija Jakarta. Di kompetisi BRI Super League 2025/2026, bek kiri muda ini bertransformasi menjadi momok menakutkan sekaligus pahlawan bagi Macan Kemayoran.

Tampil konsisten dalam 22 laga, Dony menunjukkan kelasnya sebagai bek modern. Ia tak hanya kokoh bak batu karang saat bertahan, tapi juga eksplosif saat membantu serangan. Salah satu momen ikoniknya musim ini adalah gol tunggal yang ia sarangkan ke gawang Persebaya Surabaya di hadapan ribuan Bonek pada putaran pertama—sebuah bukti bahwa mentalnya sudah teruji di laga besar.

Dominasi "Young Player of the Month"

Kehebatan Dony tak luput dari pengamatan tim penilai teknis. Ia berhasil menyapu bersih gelar Young Player of the Month selama dua bulan berturut-turut, yakni Januari dan Februari. Penghargaan ini menjadi penegas bahwa Dony adalah talenta muda paling menjanjikan di tanah air saat ini.

Radar Polandia Mulai Mengintai

Performa "ngotot" Dony ternyata tercium hingga ke Benua Biru. Raksasa Polandia, Legia Warszawa, dikabarkan menaruh minat serius untuk memboyong pemain kidal ini. Namun, di tengah riuh rumor transfer tersebut, Dony tetap membumi.

“Untuk saat ini saya masih fokus sepenuhnya bersama Persija,” ujar Dony dengan tenang. Baginya, ketertarikan klub luar negeri adalah sebuah apresiasi, namun bukan alasan untuk kehilangan fokus. “Tentu itu menjadi motivasi bagi saya, tapi tugas saya adalah bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim di lapangan.”

Misi Sapu Bersih 5 Laga Final

Kini, kesetiaan dan konsistensi Dony ditunggu di lima laga sisa yang krusial. Persija dijadwalkan akan melakoni "perang" kontra Persis Solo, Persijap Jepara, Persik Kediri, Semen Padang, dan yang paling dinanti: El Clasico melawan Persib Bandung.

Bagi Dony dan kolega, lima laga ini adalah laga final demi menjaga asa Persija di papan atas klasemen. Jika Dony mampu mempertahankan performa impresifnya hingga akhir musim, bukan tidak mungkin pintu menuju Eropa akan terbuka semakin lebar bagi sang "Permata Jakarta".

