Respons Berkelas Souto Usai Timnas Indonesia Tembus Ranking 14 Dunia!

Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menjawab pertanyaan para pewarta pada jumpa pers setelah final Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). (Foto: inilah.com/Harris Muda)

Timnas Futsal Indonesia baru saja mengukir sejarah emas. Dalam rilis terbaru FIFA per Jumat (8/5/2026), Skuad Garuda melesat ke peringkat 14 dunia.

Namun, di tengah euforia publik, sang nakhoda Hector Souto justru memilih untuk "mengerem" perayaan dan melempar refleksi tajam.

Pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan alarm keras bagi tata kelola futsal di tanah air.

Tak Boleh Terlena

Melalui akun Instagram pribadinya, Souto mengakui rasa bangganya. Namun, ia tidak menutup mata pada kenyataan di lapangan. Menurutnya, lonjakan peringkat ini seperti sebuah anomali karena diraih di tengah fondasi yang belum kokoh.

"Kita berhasil sampai di titik ini hampir tanpa sistem kompetisi yang terstruktur, tanpa sistem nasional yang nyata untuk deteksi talenta, dan hanya dengan turnamen-turnamen sporadis," tulis Souto.

Ia menyayangkan banyaknya bakat-bakat luar biasa di pelosok daerah yang akhirnya layu sebelum berkembang karena tidak adanya wadah profesional yang berkelanjutan.

Melampaui Raksasa Asia

Keberhasilan menembus posisi 14 dunia (peringkat 4 Asia) bukan datang tiba-tiba. Dalam lima bulan terakhir, tangan dingin Souto sukses membawa perubahan drastis:

Emas SEA Games 2025: Menghancurkan Thailand 6-1 di rumah mereka sendiri.

Runner-up Piala Asia 2026: Memaksa raksasa dunia, Iran, bermain hingga drama adu penalti di final.

Pembunuh Raksasa: Menumbangkan tim mapan seperti Jepang dan Vietnam.

Kini, Indonesia hanya berada di bawah Iran (5), Thailand (11), dan Jepang (12) di level Asia.

Bagi Souto, peringkat 14 dunia adalah momentum untuk bersatu. Ia memimpikan sebuah sistem di mana federasi, klub, sekolah, hingga pemerintah berjalan dengan visi yang sama tanpa ada sekat kepentingan atau ego sektoral.

"Sekarang bayangkan apa yang bisa dicapai Indonesia jika kita benar-benar bersatu. Ini membutuhkan organisasi, struktur, dan kerja sistematis. Kita bisa!" tegasnya.

Pesan Souto jelas Timnas memang sudah terbang tinggi, namun ia tidak ingin Garuda terbang dengan sayap yang rapuh. Perbaikan manajerial dan pembinaan akar rumput adalah harga mati jika ingin posisi elit ini tetap bertahan dalam jangka panjang.