Respons Ketus Arbeloa Soal Curhat Mbappe Jadi Striker Keempat

Kylian Mbappe dari Real Madrid memperhatikan pertandingan sepak bola Liga Spanyol, LaLiga EA Sports, antara Real Betis dan Real Madrid di stadion La Cartuja pada 24 April 2026, di Sevilla, Spanyol.

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, tak peduli dengan keluhan yang dirasakan bintang Madrid, Kylian Mbappe.

Mbappe membuat pernyataan kontroversial usai laga melawan Real Oviedo. Madrid sendiri menang dalam laga tersebut dengan skor meyakinkan 2-0.

Mbappe tak main sebagai starter di laga ini. Arbeloa memilih kombinasi Gonzalo Garcia dan Vinicius Junior di depan. Ia juga memainkan Franco Mastantuono sejak awal.

Mbappe baru dimasukkan oleh Arbeloa di pertengahan babak kedua. Ia berhasil menyumbang satu assist untuk gol Jude Bellingham (79').

Namun, selepas pertandingan, Mbappe mengeluarkan pernyataan yang cukup menyentil terkait posisinya di lini depan Real Madrid. "Saya baik-baik saja 100%. Saya belum bermain karena untuk pelatih saya telah menjadi striker keempat dalam skuad di belakang Mastantuono, Vini dan Gonzalo."

Menanggapi hal itu, Arbeloa dalam konferensi pers usai laga menegaskan tak masalah dengan curhatan Mbappe. Bahkan mantan pemian El Real itu sama sekali tidak peduli.

"Saya tidak mengatakan kepadanya bahwa (bahwa Mbappe adalah striker keempat sekarang), dia pasti salah paham dengan saya. Saya memutuskan siapa yang bermain saat saya duduk di kursi ini, saya tidak peduli jika mereka tidak setuju..."

Alvaro Arbeloa bersikeras keputusannya mencadangkan Mbappe berdasarkan pada kondisi tim dan pemain."Dia tidak akan memahaminya dengan baik, saya tidak tahu harus memberi tahu Anda apa yang harus saya katakan kepada Anda, saya belum mengatakan kepadanya bahwa dia adalah striker keempat."

Arbeloa menegaskan bahwa dirinya tidak memandang nama dalam menentukan starting XI Real Madrid. Hal itu juga berlaku pada keputusan Arbeloa untuk memasang striker muda Gonzalo Garcia di lini depan pada laga ini.

"Selama saya duduk di kursi itu, saya memutuskan siapa yang bermain dan tidak. Saya tidak peduli apa nama mereka."

