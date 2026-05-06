Respons Laporan Tim Reformasi, Komisi III DPR Sebut Polri tak Relevan di Bawah Kementerian

Politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni di Universitas Borobudur, Jakarta, Minggu (8/9/2024). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dalam sistem ketatanegaraan saat ini.

Menurut dia, skema tersebut juga diperkuat dengan mekanisme pengangkatan pimpinan Polri yang melibatkan DPR, sehingga tetap ada fungsi pengawasan dari lembaga legislatif.

“Sudah sangat tepat bahwa Polri di bawah Presiden dan sistem pengangkatan juga melalui DPR,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai tidak relevan dan sulit diterapkan.

“Dari dua tahun lalu saya sudah katakan juga bahwa Polri tidak bisa di bawah kementerian, itu sangat mustahil,” kata dia.

Di sisi lain, Sahroni menyoroti pentingnya peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal. Ia menekankan agar Kompolnas dapat bekerja secara profesional dan tidak sekadar menjadi lembaga formalitas.

“Kompolnas dalam hal sebagai pengawas juga harus benar-benar profesional, jangan hanya sebagai lembaga saja. Ini tantangan berat Kompolnas sebagai pengawas Polri,” tuturnya.

Sahroni berharap, dengan pengawasan yang optimal, Polri ke depan dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Semoga Polri ke depan makin baik dan terus profesional melakukan kerja sebagai pengayom masyarakat,” lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkap pihaknya meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk merevisi delapan Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).

Revisi tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga instruksi pelaksanaan.

“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” kata Jimly dalam konferensi pers usai bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Jimly menargetkan revisi puluhan aturan tersebut bisa rampung pada 2029. Ia menegaskan usulan yang disampaikan Komisi Reformasi Polri seluruhnya untuk jangka panjang di tubuh Polri.

“Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029,” jelasnya.