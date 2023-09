Respons Pertumbuhan Pasar Modal, Aplikasi Edukasi TICMIEDU Diluncurkan

The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) telah merilis aplikasi TICMIEDU, sebuah platform yang menyediakan pendidikan dan pelatihan profesi pasar modal. Tujuannya untuk kebutuhan pembelajaran individual maupun kebutuhan korporat atau level profesional secara berjenjang.

Acara "Strengthen your financial knowledge and capability in the digital era" digelar untuk memperkenalkan inovasi terbaru TICMI yang akan membantu kebutuhan pembelajaran individual maupun korporat secara berjenjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era digital ini.

“TICMIEDU adalah sebuah platform yang fokus pada edukasi seputar ilmu keuangan, investasi, dan pasar modal yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin memperdalam bidang keilmuan ini,” ujar Mety Yusantiati, Direktur Utama TICMI dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Mengingat pertumbuhan dan perkembangan pasar modal di Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun–baik peningkatan jumlah investor maupun emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)–ini harus diimbangi dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian profesi bidang pasar modal serta memahami hukum, aturan, dan etika yang berlaku.

Tercatat ada lebih dari 9 juta investor pasar modal hingga pertengahan tahun 2022, dan jumlahnya terus melonjak. Ini mencerminkan transformasi masyarakat yang dulunya gemar menabung menjadi melek investasi atau bergerak ke area investing society.

Sayangnya, banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses edukasi keuangan, investasi, dan spesifik pasar modal karena mahal ataupun tidak fleksibel.

Peluncuran aplikasi TICMIEDU adalah solusi yang menawarkan kemudahan akses bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu keuangan dan pasar modal dalam bentuk workshop secara mendalam yang dapat dikelola dan dimonitor di berbagai perangkat.

Menurut Mety, kurikulum belajar disesuaikan dengan kebutuhan industri dan materi diberikan oleh pengajar profesional dan bersertifikasi. Dilengkapi dengan kelas-kelas pembelajaran berjenjang serta learning path yang dapat membantu masyarakat di segala segmen (individu, karyawan, investor pemula, profesional) memahami dunia keuangan khususnya pasar modal.

Ia menyampaikan, TICMIEDU hadir untuk menjawab tantangan pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui berbagai pelatihan untuk korporat, profesional, investor dan juga akademisi.

Ia juga berharap, TICMIEDU dapat menjadi solusi bagi SDM Indonesia untuk memenuhi kebutuhan peningkatan soft skill: value dan kompetensi dengan cara yang mudah, praktis dan profesional di tengah keterbatasan waktu dan kesibukan demi kualitas hidup yang lebih baik.

“Platform TICMIEDU juga akan menyiapkan course untuk belajar pengembangan diri, serta berbagai program edukasi dan pelatihan lain yang dapat menunjang pembelajaran para siswa dan mahasiswa di sekolah atau universitas,” papar dia.

TICMIEDU yang dapat diakses melalui laman https://ticmiedu.co.id/ dan aplikasi IOS/Android juga akan merancang media edukasi terintegrasi untuk berbagai program belajar dan pelatihan, termasuk digital marketing, public speaking, human resources, corporate secretary, teknologi informasi, dan sebagainya.

TICMIEDU adalah aplikasi edukasi pertama di Indonesia yang praktis dan efektif dalam satu platform yang menyediakan solusi bagi kebutuhan pembelajaran bagi seluruh skala untuk menciptakan individu berkualitas.