Respons Weird Genius dan Trio Indonesian Idol Usai Pembatalan Piala Dunia U-20

Keputusan FIFA untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 pada Rabu, (29/3/2023) malam, mengecewakan banyak pihak. Tidak hanya para pemain muda Timnas yang harus merelakan mimpinya tampil dalam kompetisi bergengsi tersebut, tetapi juga mereka yang telah bekerja keras dalam persiapan, seperti Weird Genius dan trio Indonesian Idol - Lyodra Ginting, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Lagu "Glorious," yang merupakan theme song Piala Dunia U-20, sebelumnya sempat berada di laman FIFA dan dikenalkan ke dunia. Lagu ini diciptakan oleh Weird Genius dan dinyanyikan bersama trio Indonesian Idol. Namun, dua hari sebelum kepastian pembatalan, "Glorious" dihapus dari laman FIFA.

Reza Arap, salah satu anggota Weird Genius, mengungkapkan kekecewaannya terkait keputusan FIFA itu. Ia justru menulis tentang 'cara memanaskan sarden kaleng' disertai potongan berita dari FIFA soal pembatalan, video lagu Weird Genius "Wkwk Land," serta berbagai meme untuk meledek kabar tersebut.

Sebelumnya, Arap juga mengekspresikan kekecewaannya saat mengetahui lagunya dihapus dari laman FIFA melalui akun Twitternya. Ia mengatakan bahwa mereka berjuang mati-matian membuat lagu "Glorious" bersama Eka Gustiwana dan Gerald.

Reza Arap lebih memikirkan perasaan para pemain U-20 yang sudah berlatih keras dan orang-orang yang berharap mendapatkan rezeki dari penyelenggaraan event ini. "Mimpi itu anak-anak under 20 buat main bola hilang, coba lu bayangin berapa gede lapangan kerja yang hilang," tulisnya.

Kekecewaan ini mencerminkan betapa banyak pihak yang terdampak oleh keputusan FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Gerald Liu, anggota Weird Genius yang dikenal sebagai sosok jenaka, mengunggah video yang menampilkan penghapusan lagu mereka dari situs FIFA. Dalam video tersebut, Gerald menjawab pertanyaan mengenai perasaannya usai penghapusan lagu tersebut. Ia tampak hening sambil menatap kamera tanpa ekspresi dan berkata, "Ya jadi...."

Sementara itu, Lyodra Ginting merespon pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dengan mengunggah emotikon hati yang patah di Instagram Storynya semalam. Unggahan ini mencerminkan kesedihan yang dirasakannya. Tiara Andini dan Eka Gustiwana memilih untuk tidak mengunggah apapun terkait kejadian ini.

Ziva Magnolya, di sisi lain, menanggapi komentar Reza Arap dengan menulis, "Capek banget mau ngomong, Kak." Reza Arap, yang juga merupakan mantan suami Wendy Walters, langsung membalas, "Saling puk-pukin aja kali ya."

Kekecewaan yang dirasakan oleh para anggota Weird Genius dan trio Indonesian Idol ini mencerminkan betapa besarnya dampak keputusan FIFA dalam mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia u-20.

I will remember this moment for the rest of my life. Cheers, Indonesia🍻🇮🇩 https://t.co/GeOCbKm6Wy pic.twitter.com/Klq60h6nZS