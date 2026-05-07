Review Stardew Valley: Santai tapi Terlalu Adiktif

Setelah bekerja 9-to-5 di tambah perjalanan dari kantor ke rumah yang panjang, rasanya saat tiba di rumah ingin “melarikan” diri dari dunia nyata dengan bermain game.

Saat membuka playstore, game populer yang direkomendasikan rata-rata game kompetitif seperti Mobile Legends, Free Fire, dan semacamnya yang membutuhkan komunikasi dan kerjasama tim. Bukannya jadi rileks, permainan itu hanya akan membuat kita stres.

Sebenarnya ada kategori game single-player yang cocok untuk kalian yang ingin melepas penat tanpa ada tekanan, salah satu contohnya adalah Stardew Valley.

Game yang terinspirasi dari game legendaris tahun 2000-an, Harvest Moon ini menawarkan permainan yang sangat menenangkan. Gameplay keseluruhannya hampir sama seperti Harvest Moon. Jadi bagi generasi milenial, tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi.

Bagi yang masih ragu untuk membelinya, berikut adalah beberapa alasan hasil tinjauan tim inilah.com mengapa Stardew Valley menjadi game yang paling ideal untuk kalian yang mencari game ringan dan kasual, khususnya para pekerja yang ingin melepas penat dan tekanan dari pekerjaan:

Alasan Mengapa Kamu Harus Main Game Stardew Valley

1. Tidak Ada Tekanan dan Target

Suasana peternakan dan pertanian di Stardew Valley (Foto: Steam)

Stardew Valley bisa dimainkan secara santai tanpa adanya tekanan dari rekan tim untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu atau menyelesaikan alur cerita dan misi setiap saat.

Di sini, pemain memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan apapun sesuka hati. Jadi, tidak perlu merasa bersalah tidak mengikuti alur cerita dan tidak menyelesaikan misi.

Mau bertanam, tinggal membeli bibit lalu menanamnya di lahan yang ada. Ingin punya peternakan di dunia nyata, tapi tidak kesampaian? Tinggal beli sapi di Stardew Valley dan fokus merawatnya.

Jadi, kita bebas melakukan kegiatan apapun yang diinginkan. Jika bosan, bolehlah sekali-sekali mengambil misi dari “Pak RT”.

2. Gameplay yang Begitu Menenangkan

Game kompetitif seperti Dota, Mobile Legends, atau Free Fire, sangat membutuhkan kerja sama dan komunikasi tim. Jadi, setiap langkah yang kita lakukan, harus memikirkan keseluruhan tim. Salah sedikit saja, pasti langsung disebut beban dan kata-kata kasar lainnya.

Jadi, biar menang dan "menyenangkan" perasaan satu tim, kita dipaksa untuk berpikir sebelum membuat tindakan. Setelah bekerja 8 jam, kita main juga harus berpikir lagi. Bukannya rileks, malah jadi tambah stres. Jadi sebenarnya, wajar game tersebut banyak "troll".

Di Stardew Valley, tim inilah.com tidak merasakan tekanan, malah terasa sangat santai karena kita bisa bermain dengan pikiran kosong.

Mau ingin melakukan kekonyolan sendiri, seperti mati karena terkena sengatan slime di area tambang, tidak ada yang berkomentar buruk.

Jadi, kita bisa bebas melakukan apapun tanpa harus memikirkan perasaan orang lain.

3. Tidak Harus Dimainkan Setiap Hari

Salah satu festival di Stardew Valley yang bisa diikuti. (Foto: Steam)

Game seperti Dota, Mobile Legends, Free Fire, dan semacamnya, sebenarnya tidak mewajibkan pemainnya untuk memainkan game setiap hari. Tapi, mereka punya sistem pergantian season, di mana ranking seluruh pemain akan reset di level tertentu.

Jadi, setiap pergantian season tersebut, para pemain seperti dipaksa untuk bermain lebih sering untuk bisa mencapai ranking tertinggi biar bisa terlihat "keren" di tempat tongkrongan atau komunitas.

Game petualangan seperti Final Fantasy, Monster Hunters, dan lainnya juga tidak harus dimainkan setiap hari. Tapi, game tersebut punya misi dan target yang harus dicapai di setiap ceritanya.

Di Stardew Valley, kamu bebas menentukan jadwal bermain, mau itu setiap hari, seminggu 2 kali, atau sebulan sekali juga bisa karena tidak ada rank yang membuatmu merasa terpaksa harus bermain agar bisa mencapai rank tertentu.

Tanaman yang ditinggal juga tidak akan membusuk, karena waktunya akan berhenti. Jadi saat log in kembali, kamu bisa melanjutkan cerita di waktu yang sama.

4. Belajar Mengelola Uang dan Inventaris

Di game ini, kita juga bisa belajar mengelola uang dan inventaris. Sebenarnya sama seperti kehidupan nyata, di mana kita harus mengelola uang gaji dan menggunakannya dengan bijak sampai akhir bulan.

Bedanya, di Stardew Valley, kamu harus melakukan banyak pekerjaan, mulai dari bertani, berternak, memancing, menambang, atau membantu warga yang sedang butuh bantuan.

Jika ingin bertani, kamu harus pintar-pintar memilih bibit murah yang hasil panennya bernilai tinggi. Durasi waktu hasil panennya juga harus diperhatikan. Jika memungkinkan, carilah tanaman dengan durasi panen tercepat, agar kita bisa mendapatkan uang dengan cepat.

Selain dari bertani, kita juga bisa mencari uang tambahan dari hasil tambang. Di sini masalahnya. Selain menjadi sumber pendapatan terbesar, hasil tambang tersebut bisa digunakan untuk upgrade alat-alat pertanian atau crafting (membuat) mesin atau alat yang berguna untuk lahan pertanian kita.

Jadi, kita harus pintar-pintar mengelola inventaris, kapan waktu yang tepat untuk menyimpannya, kapan waktu terbaik untuk menjualnya.

Jika tidak memperhatikannya, kalian akan berakhir sama seperti tim inilah.com, yang membutuhkan waktu lama untuk upgrade peralatan dan crafting mesin terbaru.

Patut Diketahui

Secara keseluruhan, Stardew Valley adalah game yang sangat menyenangkan dan cocok dimainkan untuk semua kalangan.

Dari sisi biaya, harganya tergolong sangat terjangkau, hanya sekitar Rp115 ribu untuk platform PC (Steam), sementara untuk versi mobile (Android/iOS) berkisar antara Rp70 ribu hingga Rp85 ribu.

Namun, masalah utamanya bukan pada harga, melainkan pada waktu.

Sebelum membeli game ini, tim inilah.com mengamati ulasan para pemain di media sosial. Sangat jarang ada yang menyinggung betapa adiktifnya game ini.

Kami baru menyadarinya setelah beberapa kali bermain hingga larut malam. Beruntung, hal itu terjadi menjelang akhir pekan. Jika terjadi di hari kerja, akan menjadi masalah karena dapat menurunkan produktivitas kita selama bekerja.

Jadi, sebelum memutuskan untuk membelinya, wajib buat jadwal bermain dan pilih platform yang tidak akan membuat kamu “terjebak” di dalam game terlalu lama.