Review realme C25Y: Ponsel Entry Level Terbaik untuk Aktivitas yang Energik

Telepon seluler pintar kategori segmen bawah atau kisaran di bawah harga Rp 2 juta tetap memiliki porsi dominan di pasar Indonesia. Penggunanya terus tumbuh dari kabupaten dan kota kecil.

Hal inilah yang mendorong produsen realme kembali memboyong smartphone entry-level nya ke pasar Indonesia yaitu realme C25Y, yang hadir untuk para realme Fans yang menginginkan smartphone dengan harga terjangkau namun memiliki spesifikasi yang mumpuni.

realme C25Y adalah smartphone entry-level yang dibekali dengan kamera 50 MP, SoC octa-core Unisoc T610, baterai 5.000 mAh, fast charging 18W, pemindai sidik jari, dan banyak lagi.

Berikut ulasan lengkap setelah tim Inilah.com mengujinya kurang lebih dalam sepekan:

Desain

Kita mulai eksplorasi tentu saja di awal dari sektor desain. Jujur Inilah.com tidak pernah ragu dengan konsep desain ponsel yang diusung realme. Pasalnya sejauh ini realme terbilang punya 'taste', acap kali merancang desain ponsel terbarunya.

Kondisi di atas pun kembali Inilah.com rasakan, saat pertama kali menatap realme C25Y. Tampak muka memang biasa saja, dimana tertanam layar dengan kamera depan di sisi atas. Namun saat pandangan di alihkan ke bodi belakang, baru terlihat bagaimana apiknya tampilan realme C25Y.

Cover bodi belakang realme C25Y, hadir dengan motif garis-garis vertikal yang tersusun apik. Ini adalah kali pertama realme mengadopsi desain garis estetika, yang memvisualisasikan estetika abstrak garis dan menghadirkan susunan “garis” serta “permukaan bertekstur”.

realme C25Y tersedia dalam 2 warna menarik: Glacier Blue dan Metal Grey. Dalam pengujian kali ini Inilah.com mendapat unit dengan warna “Glacier Blue”. Saat dieksplor, sentuhan gradasi warna biru yang begitu kentara ketika bodi belakang terkena cahaya, menambah kesan mewah pada tampilan realme C25Y.

Di area belakang ini kamu juga akan mendapati beberapa lensa kamera yang tersusun rapi dalam frame kotak. Hadirnya logo realme di tepian bodi belakang, menambah manis tampilan ponsel ini. Tak ketinggalan di area yang sama, dekat dengan lensa kamera kamu akan menemukan sensor sidik jari.

Walau punya bodi belakang yang berkilau, ponsel ini tidak licin saat digenggam. Hal ini tentu menambah nilai plus rancang bangun realme C25Y, pasalnya saat ini banyak ponsel berdesain kece dengan bodi berkilau, tapi licin saat digenggam.

Secara fisik konstuksi bodi realme C25Y terbilang proporsional, pas di tangan, mantab saat di genggam, bodi tipisnya juga membuat ponsel ini gak mengganggu aktivitas ketika di letakan dalam saku celana. Secara umum, walau datang dari kelas entry level, realme C29Y tetap terlihat mewah layak ponsel kelas premium.

Layar

Menyentuh area layar, jika memutuskan memilih realme C25Y sebagai ponsel baru di penghujung tahun, kamu akan dimanja display berukuran 6,5 inci. Dari segi ukuran, layar berdiagonal 6,5 inci sudah lebih dari cukup untuk memanjakan pandangan mata jika menonton streaming dengan ukuran HD.

Layarnya memiliki desain kekinian dengan konsep mini drop. Walau masih ada sedikit poni, pihak realme tetap bisa menghadirkan bidang pandang yang luas. Dimana rasio layar-ke-bodi mencapai 88,7%. Layarnya sendiri memiliki resolusi resolusi 1600*720 pixel.

Dari segi komposisi layar realme C25Y yang dijual di Shopee, akulaku dan realme.com ini memang tidak terlalu mewah, namun kamu jangan ragukan kualitasnya. Saat Inilah.com uji dengan menonton streaming kualitas HD, gambar yang tersaji tetap nampak apik. Bidang pandang yang luas, juga membuat mata tetap nyaman menatap layar realme C25Y dalam waktu lama.

Kamera

Sesuai dengan slogannya, “50MP AI Camera“, sudah pasti sektor fotografi menjadi salah satu fitur utama yang di usung realme C25Y, untuk menggoda konsumen, khususnya di segmen entry level.

realme C25Y adalah model pertama dalam seri C yang dilengkapi dengan kamera 50MP, sehingga dapat mengeluarkan foto piksel besar hingga 8160×6144, menampilkan lebih banyak detail. Hadirnya kamera 50MP, diklaim bisa membuat ponsel ini menghasilkan foto dengan kualitas gambar lebih jelas dan lebih hidup.

Melengkapi kamera 50MP, senjata menu imaging realme C25Y dilengkap dengan lensa Makro dan optik B&W. Tidak peduli siang atau malam, konfigurasi tiga kamera pada realme C25Y, diyaini bisa membantu pengguna menangkap momen dan menyimpannya sehingga dapat dikenang kembali kapan saja.

Merujuk data yang ada, untuk bertarung di segmen entry level, harus diakui komposisi kamera yang dimiliki realme C25Y terbilang mewah.

Tidak banyak kendala yang Inilah.com temui, saat berburu foto menggunakan kamera realme C25Y dalam kondisi cahaya normal, baik di dalam maupun di luar ruangan. Hasil fotonya memuaskan, gambar terbilang tajam, jernih, tidak telihat over eksposur.

Sementara saat diuji mengabadikan momen dengan kondisi cahaya terbatas, hasilnya punggawa seri C terbaru ini termasuk dalam kategori baik. Dalam kondisi minim cahaya minim, terlihat betul bagaimana kemampuan lensa 50MP, dalam menghasilkan gambar yang berkualitas.

Dukungan lensa macro dan B&W, memberi nilai plus tersendiri yang membuat kamu bisa lebih berkreasi, dalam mengabadikan aneka moment menarik. Sedikit tips saat mengambil foto makro, untuk hasil yang maksimal jarak fokusnya sebaiknya ada di radius 4cm.

Hal lain yang tidak boleh terlupa, ponsel ini juga siap memanjakan para pencinta selfie. Bagi pencinta swafoto, di bagian depan terdapat kamera 8MP. Kualitas foto selfie realme C25Y terbilang berkelas. Kamera juga mendukung AI Beauty Function, Mode HDR, Mode Potret, dan sebagainya. Secara keseluruhan, membuat selfie kamu lebih memukau.

Berikut hasil kamera dari C25Y:

Performa

Soal performa sangat tergantung dari dapur pacu yang diusung, termasuk kinerja realme C25Y. Berdasarkan spesifikasi yang didapat, dapur pacu seri C25Y ditenagai oleh prosesor UNISOC T610 12nm octa-core 12nm yang powerful.

Platform seluler 4G octa-core baru UNISOC T610, mengadopsi desain arsitektur Arm DynamIQ. Mesin gambar Vivimagic Solution generasi kelima yang dikembangkan sendiri, dan teknologi pemrosesan tampilan berkualitas tinggi, menghadirkan pengalaman berkualitas tinggi bagi setiap pengguna realme C25Y.

Dapur pacunya juga mendapat sokongan CPU: 2× ARM Cortex-A75 1.8GHz, 6× Cortex-A55 1.8GHz, serta GPU: ARM Mali-G52. Sementara soal memori, tertanam RAM 4GB dengan internal 64GB, plus slot eksternal up to 256GB. Selama proses eksplorasi realme C25Y, Inilah.com tidak mengalami banyak kendala.

Performa ponsel yang berkerja dengan platfrom Android 11 ini, terbilang memuaskan. Bahkan saat diuji maih gim PUGB mobile (dalam setingan standar) yang dikenal cukup menguras performa, manuver ponsel ini tetap memuaskan. Secara umum performa seri C25Y, tidak mengecewakan untuk saling ngebut dengan kompetitor di level yang sama.

Di bagian antarmuka, realme C25Y menggunakan realme UI R Edition. Ini mirip dengan realme UI Go Edition yang terinspirasi dari tampilan Android murni. Antarmuka ini terbilang cukup ringan dan cocok diterapkan di realme C25Y yang berada di kelas entry-level dua jutaan.

Baterai

Pihak realme mengklaim, seri C25Y bisa menjadi tandem kamu untuk menghasilkan aneka konten foto berkelas dengan kamera 50MP, termasuk teman setia melewati berbagai kegiatan, tanpa harus perlu takut kehabisan baterai di tengah aktivitas.

Kepercayaan diri realme tersebut, tak lepas dari kualitas sumber energi yang diusung C25Y. ponsel dual sim card ini, hadir dengan baterai kapasitas besar, yakni 5000 mAh. Menurut pengujian realme Lab, realme C25Y dapat bertahan 48 hari dalam mode standby, bahkan jauh lebih baik daripada beberapa smartphone flagship lainnya.

Selama pengujian yang dilakukan Inilah.com, bisa dikatakan baterai realme C25Y memang terbilang awet. Selama penggunaan normal, menjalankan berbagai aktivitas mulai dari hiburan, hingga keperluan kerja, baterai realme C25Y bisa bertahan lebih dari satu hari.

Hal lain yang perlu dicatat, ponsel entry level ini mengadopsi metode pengisian cepat 18 watt, melalui adaptor pengisi daya dan kabel micro USB yang disertakan. Dengan OTG reverse charging, realme C25Y juga dapat menjadi penghemat masa pakai baterai anda.

Ditambah lagi dengan Mode Super Power Saving, dimana pengguna dapat memilih 6 aplikasi yang ingin digunakan ketika mulai cemas akan presentasi baterai namun belum menemukan sumber tenaga. Dalam mode ini, realme C25Y akan secara agresif mengalihkan sumber tenaga ke enam aplikasi yang sudah dipilih oleh pengguna. Tenang, kamu masih bisa WhatsApp-an dan explore Instagram dalam mode ini. Asalkan aplikasi yang penting sudah kamu masukkan ke dalam daftar.

Infografis

Infografis C25y

Kesimpulan

Keputusan realme untuk memposisikan realme C25Y, sebagai “Smartphone Entry-Level Terbaik untuk Keseharian Kamu”, menurut Tim Inilah.com tidak berlebihan. realme C25Y memang memiliki semua elemen yang dicari pengguna pemula, untuk melewati aktivitas keseharian dengan tenang.

realme C25Y sangat layak dimiliki bagi Anda yang menginginkan sebuah smartphone murah, tapi punya spesifikasi yang mumpuni untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari mengakses berbagai sosial media, menonton video hingga bermain game dengan nyaman. Dengan harga Rp 1,999,000, Anda dapat memiliki sebuah smartphone dengan kamera 50MP, performa yang bisa diandalkan dan juga kapasitas baterai besar bisa digunakan untuk seharian penuh.