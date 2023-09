Review realme narzo 50: Smartphone Gaming Rp2 Jutaan dengan Layar Smooth

Merek realme terus mendapatkan pangsa pasar cukup besar meski mereka tergolong sebagai merek atau brand yang masih muda. Smartphone realme kerap mengemas beberapa fitur terbaik dan terbaru yang dipadukan dengan desain berkelas yang membuatnya sangat menarik. Hal yang sama dapat dikatakan tentang realme narzo 50, yang merupakan keluaran terbaru untuk pasar Indonesia.

Seperti smartphone lini narzo lainnya, realme narzo 50 baru memiliki fitur premium yang dikemas dengan label harga yang menarik yang ditujukan untuk para gamer muda. Smartphone ini menawarkan layar 120Hz yang imersif yang ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G96. Sebagai smartphone 4G, realme narzo 50 telah meningkatkan persaingan di pasar Indonesia.

Ingin menyasar sebagai 'The Best Processor and Smoothest Display', bisa dibilang realme narzo 50 sanggup mencapainya. Meski, memang, namanya produk kelas mid-low, tentu harus ada beberapa bagian yang disederhanakan. Lalu bagaimana kualitasnya secara keseluruhan? Berikut impresi lengkapnya.

Desain

Inilah.com menggunakan realme narzo 50 selama beberapa hari dan bisa dibilang ini adalah perangkat yang cukup mengesankan. Tampilan smartphone berbingkai besar, tepi melengkung, fitur game-centric, stamina baterai yang kuat adalah beberapa fitur yang menarik perhatian.

realme narzo 50 mengemas desain bergaya yang cantik dan berkelas untuk dilihat. Realme telah menghadirkan Kevlar Speed Design pada smartphone yang sama yang diterapkan pada mobil. Idenya adalah untuk menghadirkan tampilan dan nuansa premium, seperti mobil yang melaju kencang, dan realme telah berhasil melakukannya. Tampilannya sangat stylish dengan ukurannya yang tipis dengan 8.1mm berbekal bahasa desain Ultra Slim Dynamic Glowing Design.

Tampak belakang desain realme narzo 50

realme narzo 50 yang saya ulas di sini adalah warna Speed Black yang menghadirkan hasil akhir glossy yang unik. Saat dimiringkan, panel belakang terlihat seperti memiliki desain gradien, membuatnya semakin bergaya. Meski begitu saya menemukan panel belakang mudah menempekan bekas sidik untuk itulah perlunya ada casing tambahan yang sudah disediakan realme dalam paket penjualannya.

Paket penjualan realme narzo 50

Melihat bagian belakang menampung kamera bersama dengan lampu kilat LED dalam modul persegi. Benjolan kamera hampir tidak mengganggu, yang merupakan poin positif. Sisi kiri termasuk pengatur volume dan slot SIM sedangkan sisi kanan mengemas tombol daya yang disematkan dengan sensor sidik jari. Di bawah, bisa ditemukan port USB Type-C, speaker, dan jack audio.

Di sisi lain, bodinya atau build quality terasa cukup solid untuk material yang digunakan.

Melihat dari sisi harga yang ditawarkan, build quality realme narzo 50 ini bukan kaleng-kaleng. Setiap material terasa kokoh dan sambungan antara bodi belakang dan bagian depan layar terasa halus. Secara pengalaman penggunaan dapat dikatakan halus dan nyaman digenggam.

Layar

Salah satu fitur terbaik dari realme narzo 50 adalah teknologi layarnya. realme narzo 50 merupakan smartphone performa gaming dengan perpaduan chipset yang kencang di kelasnya dipadukan dengan layar 120Hz.

Smartphone ini dilengkapi dengan panel LCD 6,6 inch yang besar dengan resolusi FHD dan kecepatan refresh 120Hz. Sebagian besar ponsel di segmen ini tetap menggunakan layar 90Hz, yang memberi realme narzo 50 keunggulan dibandingkan yang lain. Layar mendukung hingga 180Hz tingkat pengambilan sampel.

Layar realme narzo 50 mencakup kecerahan puncak 480 nits, 90 persen NTSC, rasio layar-ke-tubuh 90,8 persen, dan 401PPI. Secara keseluruhan, tampilan smartphone realme baru cukup imersif dan bagus untuk digunakan. Pengguna juga dapat mengalami enam tingkat kecepatan refresh tergantung pada tugas yang dihadapi, memberi mereka opsi untuk menghemat baterai.

Saya menggunakan realme narzo 50 untuk beberapa aktivitas, antara lain video streaming, gaming, dan casual browsing. Saat saya menggunakan ponsel di luar ruangan, tampilannya tidak mengecewakan sama sekali. Kecepatan refresh 120Hz semakin membuat game menjadi lebih baik dan layar besar menawarkan pengalaman menonton yang imersif untuk streaming video.

Kamera

Untuk fitur kamera dari realme narzo 50, memiliki sejumlah peningkatan dihadirkan yaitu dari sisi kamera yang membuatnya menonjol dari persaingan di segmen ini.

realme narzo 50 mengemas pengaturan tiga kamera di bagian belakang dengan kamera utama 50MP dengan aperture f/1.8. Kamera lainnya termasuk penembak makro 2MP dan lensa B&W 2MP.

Kamera mengemas beberapa fitur seperti mode Potret, mode 50MP, dukungan HDR, mode Malam, peningkatan adegan AI, dukungan video ganda, mode Pro, ultra makro, dan sebagainya. Saya menjepret beberapa foto di siang hari dan di luar ruangan, dan ternyata kameranya cukup mengesankan.

UI kamera realme narzo 50

Saya menyukai mode Potret pada realme narzo 50, yang dapat memberikan beberapa detail mendalam dari foto yang Anda ambil. Saya juga mencoba mengambil beberapa gambar dalam mode Malam dan hasilnya cukup memuaskan untuk kelasnya. Secara keseluruhan, pengaturan tiga kamera tentu saja melakukan pekerjaan dengan baik dan melewati tolok ukur untuk pengguna biasa.

realme narzo 50 memiliki kamera utama yang mengadopsi sensor gambar 50MP dengan area yang luas, yang dapat menangkap cahaya yang cukup sehingga membuat hasil jepretan kamera lebih jernih dan cerah.

Selain itu, produk ini juga mendukung PDAF yang membuat fokus lebih cepat dan tepat. Fitur zoom 10x yang tersedia juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto yang jelas walaupun dari jarak jauh. Sangat cocok untuk memotret bangunan perkotaan yang besar dan padat, bahkan saat ketika diperbesar hingga 50% atau 100%, pengguna tetap dapat melihat detail bangunan yang bermil-mil jauhnya.

Hasil kamera:

Kamera Depan

Performa

Soal dapur pacu, realme narzo 50 mengambil daya dari chipset MediaTek Helio G96 yang dipasangkan dengan RAM hingga 6GB dan penyimpanan 64GB. Salah satu fitur terbaik dari smartphone ini adalah RAM virtual yang dapat diupgrade hingga 5GB, yang memberikan keseluruhan RAM 11GB pada smartphone. Varian RAM 4GB mendapatkan ekspansi hingga 3GB, menyediakan total RAM 7GB.

Ada juga slot kartu microSD pada realme narzo 50, yang memungkinkan pengguna untuk memperluas memori hingga 1TB. Saya menjalankan beberapa tolok ukur pada smartphone untuk menentukan posisinya. Pertama, saya menjalankan benchmark Geekbench 5. Di sini, realme narzo 50 masing-masing mencetak 535 dan 1845 dalam tes single-core dan multi-core.

Saya juga menjalankan benchmark GPU 3D Mark dengan tes Wild Life. Di sini realme narzo 50 mencetak total 1088 dengan frame rate rata-rata 6,50. Skor tersebut menunjukkan Realme narzo 50 sebagai smartphone yang cukup tangguh.

Selain benchmark, realme narzo 50 membuat ponsel yang layak untuk penggunaan biasa. Saya menggunakan smartphone untuk berbagai tugas seperti zoom conference, browsing, pemutaran video, dan bahkan bermain game. Berbicara tentang game, ponsel ini dilengkapi dengan Game Mode khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi mereka saat bermain game.

Genshin Impact di realme narzo 50

Misalnya, saya mengunduh dan menjalankan game Genshin Impact, segera preferensi Mode Game muncul. Di sini, Anda dapat mengatur notifikasi ke mode senyap sehingga Anda dapat memiliki pengalaman bermain game yang imersif. Tampilan halus semakin membuat segalanya lebih baik, terutama untuk sesi seluler yang intens seperti bermain atau menonton sesuatu di smartphone Anda.

realme narzo 50 masih menjalankan Android 11 OS out-of-the-box, yang sedikit mengecewakan mengingat sudah banyak ponsel realme yang sudah mengadopsi Android 12. OS digabungkan dengan kustom realme UI yang dilengkapi dengan aplikasi yang dimuat sebelumnya. realme UI menghadirkan beberapa fitur tambahan seperti SoLoop, fitur kamera, penghemat baterai, dan sebagainya yang semakin meningkatkan pengalaman keseluruhan.

Baterai

Peningkatan terbaik yang datang ke realme narzo 50 adalah baterainya. Smartphone ini mengemas baterai 5.000 mAh yang dipasangkan dengan teknologi pengisian cepat 33W Dart Charge. Kami biasanya melihat baterai besar 5.000 mAh dan bahkan 6.000 mAh di segmen ini. Namun, dukungan pengisian cepat 33W memberi realme narzo 50 keunggulan dalam persaingan dibanding kompetitor lainnya.

Port Type c

Saya menemukan telepon membutuhkan sekitar satu jam untuk mengisi penuh dari 20 persen. realme mengklaim smartphone dapat mencapai 100 persen dari 0 persen bahan bakar dalam 70 menit. Pengalaman juga menunjukkan hal yang sama. Saya juga menyukai adanya opsi penghemat baterai seperti mode hemat daya super, pengoptimalan tidur, freezer aplikasi, dan sebagainya. Fitur-fitur ini memastikan Anda tidak pernah kehabisan baterai dengan realme narzo 50.

Infografis

Infografis

Kesimpulan

realme narzo 50 adalah smartphone premium yang mengemas fitur-fitur canggih. Layar 120Hz, kinerja halus, dan dukungan pengisian cepat 33W adalah beberapa fitur terbaik yang ditawarkan smartphone ini.

Meski masih tidak adanya dukungan 5G, yang sekarang umum tersedia pada smartphone lahiran 2022 ini. Namun demikian, realme narzo 50 ini sangat direkomendasikan untuk anak muda yang mau merasakan pengalaman gaming maksimal dengan stamina baterainya yang mantap dengan harga perangkat yang pastinya terjangkau.

Harganya Rp2,499 Juta dan mendapatkan potongan khusus menjadi Rp2,299 Juta selama masa early bird sale. Ponsel realme narzo 50 hadir secara eksklusif di Lazada.