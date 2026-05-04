RI-Jepang Kerja Sama Pertahanan, Menhan Sjafrie Fokus Penanganan Bencana

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Koizumi Shinjiro menandatangani kerja sama DCA di kantor Kemhan RI di Jakarta, Senin (4/5/2026). (Foto: Inilah.com/Harris)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Koizumi Shinjiro resmi menandatangani kerja sama Defense Cooperation Arrangement (DCA).

Kerjasama ini resmi terjalin dalam kunjungan Menhan Shinjiro di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di Jakarta, Senin (4/5/2026),

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie mengatakan pertemuan bilateral perdana antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Jepang pada 2026 menjadi penanda kuat hubungan strategis kedua negara yang dibangun atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Kami melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kami akan saling bekerja sama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam," ujarnya.

Sjafrie mengatakan penandatanganan kerja sama DCA ini akan berfokus pada beberapa hal. Selain penanganan bencana yang disebutkan di awal, kesepakatan ini jadi tonggak penting sebagai salah satu instrumen dalam memperkuat kerangka kerja sama khususnya industri pertahanan.

"Kami berdua sudah sepakat untuk mendorong kerja sama secara substantif di bidang industri pertahanan dan juga di bidang pembangunan pengawakan dari personel-personel antara kedua negara Indonesia dan Jepang dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing," kata dia.

Lebih lanjut, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dirinya dan Shinjiro, telah melakukan diskusi intensif sejak berada di Bali hingga pertemuan di Jakarta pagi ini.

Menurut Sjafrie, pembahasan tersebut berfokus pada pertukaran informasi terkait perkembangan strategis kawasan, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara untuk saling menghormati kepentingan nasional dan konstitusi masing-masing.

Sebelumnya dalam pertemuan itu, Menhan Jepang Shinjiro memberikan sebuah kenang-kenang berupa bingkai foto ikonik kepada Sjafrie.

Bukan foto sembarangan, Shinjiro membawakan bingkai foto berukuran agak besar yang memperlihatkan gambar dirinya dan Sjafrie saat berfoto di depan patung Jenderal Soedirman.

Menariknya, foto itu diambil saat keduanya bertemu dalam kunjungan kenegaraan Sjafrie ke kantor Kementerian Pertahanan Jepang, di Tokyo, November 2025 silam.

"Ini foto di depan patung Pak Sudirman di Jepang. Sama (dengan di belakang). Ini dikirim oleh menteri pertahanan Jepang kepada saya. Thank you," ucap Sjafrie saat menerima foto tersebut dari Shinjiro di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemhan RI. Menariknya, pemberian bingkai foto itu tepat dilakukan di depan patung Jenderal Soedirman pula yang berdiri di tengah-tengah aula.