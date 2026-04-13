RI Tetap Pegang Kendali Udara, Kesepakatan Akses Militer AS Belum Final

Ukuran Font Kecil Besar

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengklarifikasi soal dokumen rencana kerja sama akses penerbangan militer Amerika Serikat (AS) di wilayah Indonesia. Ditegaskan, dokumen tersebut masih tahap awal pembahasan dan belum bersifat final.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, naskah yang beredar belum memiliki kekuatan hukum.

“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi. Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” kata Rico dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Rico menekankan bahwa kedaulatan NKRI tetap menjadi prioritas utama. Setiap pembahasan kerja sama pertahanan dipastikan tetap berpedoman pada hukum nasional dan internasional.

“Sehubungan dengan hal tersebut, setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku serta pertimbangan seluruh pemangku kepentingan yang terkait,” jelasnya.

Kemhan menegaskan otoritas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Indonesia memegang wewenang penuh untuk menyetujui atau menolak aktivitas apa pun di ruang udara nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk menyikapi informasi secara cermat dan proporsional. Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” tuturnya.

Sebelumnya, laporan The Sunday Guardian pada Senin (13/4/2026) menyebutkan adanya kesepakatan akses penerbangan bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada 19 Februari lalu.

Dalam laporan tersebut, Departemen Pertahanan AS disebut telah mengirimkan dokumen bertajuk "Mengoperasionalkan Penerbangan Lintas Wilayah AS" pada 26 Februari 2026. Dokumen itu berisi usulan izin lintas udara bagi pesawat militer AS untuk kepentingan operasi darurat, misi tanggap krisis, hingga latihan militer bersama.

