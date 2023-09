Ribuan Masyarakat Terdampak COVID-19 Terima Donasi dari The Foodhall

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memberikan dampak ekonomi bagi penduduk dunia, termasuk di Indonesia. Angka kemiskinan semakin bertambah karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.



Salah satu jaringan supermarket di Indonesia, The Foodhall dan Daily Supermarket, kemudian mengulurkan donasi masyarakat pra sejahtera di sekitar Jakarta dan Bogor.



Donasi dengan total nilai Rp374.117.700 disalurkan dalam wujud paket sembako dan paket kesehatan untuk 24 panti asuhan dan panti jompo, korban kebakaran di Taman Sari, dan warga rusun di Jakarta Timur. Donasi itu dibagi dalam dua tahap, yang pertama pada April hingga Mei 2021 senilai Rp186.754.300, dan tahap dua pada September 2021 senilai Rp187.363.400.



Donasi ini terkumpul dari partisipasi pelanggan The Foodhall dan Daily Supermarket melalui dua cara. Yang pertama, membulatan nilai transaksi, dari hasil ini digunakan untuk membeli produk-produk kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelanggan diberi kebebasan untuk membeli dan memilih produk yang akan didonasikan di The Foodhall dan Daily Supermarket untuk kemudian disalurkan.



Pengumpulan donasi periode pertama ini berlangsung selama Februari sampai Juli 2021 di total 34 gerai yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.



"Kami sedapat mungkin selalu berusaha berperan aktif untuk menyebarkan kebaikan dan membantu sesama. Bersama BenihBaik.com, kami telah menyalurkan donasi dalam bentuk sembako yang telah terkumpul melalui transaksi para pelanggan setia TheFoodhall dan Daily Supermarket. Terima kasih kepada seluruh pelanggan setia TheFoodhall dan Daily Supermarket, juga kepada BenihBaik. Bersama, mari bantu sesama!" kata Ruald Swart, CEO TheFoohall.



Sebanyak 3.155 masyarakat pra sejahtera itu telah menerima bantuan berupa sembako yang berisi mie telor, margarin, susu, gula, beras. minyak goreng. Sementara untuk paket kesehatan berisi sabun cuci tangan, sabun mandi, minyak angin, hand sanitizer, masker, dan multivitamin.



"Terima Kasih kepada TheFoodhall, Daily Supermarket, dan juga para pelanggan setianya yang telah berdonasi untuk 3.155 penduduk Jakarta dan Bogor yang membutuhkan bantuan. Apa yang didonasikan ini tentu akan sangat bermanfaat, namun yang pasti mereka tahu, bahwa mereka tidak sendirian dalam kesulitan akibat pandemi ini," kata Andy F Noya, founder dan CEO dan BenihBaik.com.



"Pandemi memang membawa banyak dampak bagi perekonomian global, tetapi di sisi lain ternyata melahirkan banyak orang baik di sekitar kita," imbuhnya.