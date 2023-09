Ribuan Penonton Siap Nostalgia di Konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023

Nostalgia! jadi harapan para penonton saat mengantre masuk ke International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, lokasi konser Westlife digelar.

Sejak siang, antrean penonton sudah mengular, didominasi wajah-wajah yang tak lagi muda. Pantuan Inilah.com, penonton antusias untuk sing along dengan boyband yang beken di era 90-an tersebut.

"Lagunya suka. Dulu mungkin ini ya (lagunya), tapi kalau sekarang pengen mengulang masa-masa SMP dan SMA aja sih waktu tahun 90an," kata Tia, kepada inilah.com, Kamis (9/2/2023).

Single hit Westlife seperti 'Up Town Girl' hingga 'When You Were Looking Like That', terus membekas di kepala Tia yang hadir bersama rombongan fans Westlife lainnya.

Sementara itu Caca (30), mengakui menyukai Westlife sejak ia SD. Ia mengaku menyukai grup band itu karena ketampanannya."Emang udah dari SD sih suka westlife, karena ya ganteng-ganteng suaranya bagus-bagus," paparnya.

Caca mengaku menyukai semua lagu Westlife. Namun ia mengatakan ada satu lagu yang sangat berkesan untuknya."Yang paling ditunggu 'I Lay My Love On You' dari kecil tuh emang udah suka aja dengerinnya lagunya diputer sama kaka jadi keinget-inget terus aja," katanya.

Boyband Westlife kembali menggelar konsernya di Indonesia untuk memanjakan para penggemarnya yang kehabisan tiket saat konser di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat pada September 2022.

Konser Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 ini dimulai pukul 19.00 WIB. Westlife beranggotakan Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan dan Mark Feehily.

Nantinya mereka akan membawakan beberapa lagu 'Sweat It Again', 'Flying Without Wings', dan 'World of our Own', serta lagu mereka yang ada di album Wild Dreams.