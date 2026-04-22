Ribuan Terumbu Karang 'Tersembunyi' di Australia Utara Berhasil Dipetakan

Sebuah tabir besar di dasar perairan Australia Utara akhirnya tersingkap. Melalui sebuah proyek penelitian berskala besar, para ilmuwan berhasil menemukan dan memetakan lebih dari 1.000 terumbu karang yang selama ini luput dari radar dunia. Temuan ini secara signifikan memperluas cakrawala habitat laut yang diketahui di wilayah tersebut.

Gugusan terumbu karang ini membentang sangat luas, mulai dari Houtman Abrolhos di Australia Barat hingga ke ujung barat Cape York di Queensland. Ironisnya, meski memiliki peran ekosistem yang vital, wilayah ini sebelumnya hampir tidak terlihat dan kerap terabaikan dalam agenda besar perencanaan konservasi maupun pengembangan wilayah.

Dalam keterangan resminya yang dirilis Senin (20/4/2026), Institut Ilmu Kelautan Australia (AIMS) menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah kerja keras Proyek Marine and Coastal Hub. Proyek ini merupakan kolaborasi strategis antara AIMS dan Universitas Queensland.

Keajaiban Analisis Citra Satelit

Menariknya, penemuan ribuan terumbu karang ini tidak dilakukan melalui ekspedisi bawah air yang konvensional. Para peneliti memanfaatkan teknologi mutakhir berupa analisis citra satelit canggih untuk mengintip apa yang ada di balik perairan yang kaya sedimen.

Tim peneliti menggabungkan sedikitnya 200 citra satelit dari area tersebut untuk menciptakan sebuah citra komposit yang detail. Metode ini memungkinkan para ahli untuk 'menembus' kolom air yang keruh dan memetakan struktur terumbu karang yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata manusia.

Setara dengan Great Barrier Reef

Manajer Proyek e-Atlas AIMS, Eric Lawrey, mengungkapkan fakta mengejutkan dari hasil penelitian ini. Menurutnya, Australia Utara ternyata memiliki jumlah terumbu karang yang serupa dengan Great Barrier Reef, meskipun secara ukuran masing-masing terumbu jauh lebih kecil.

"Ini adalah gugusan terumbu karang luas yang sebagian besar belum diketahui secara ilmiah," tegas Lawrey. Ia juga menambahkan bahwa meskipun bagi penduduk lokal keberadaan terumbu ini mungkin sudah familiar, namun dalam catatan resmi dan peta dunia, mereka seolah tidak ada.

Selama ini, pemetaan di garis pantai Australia Utara memang tergolong minim. Peta laut yang tersedia biasanya hanya dirancang untuk navigasi kapal agar tidak kandas, sehingga sering kali gagal membedakan antara terumbu karang yang hidup dengan terumbu berbatu yang mati.

Langkah Baru untuk Konservasi

Secara total, tim ini berhasil memetakan dan mengklasifikasikan lebih dari 3.600 terumbu karang serta 2.900 terumbu berbatu. Ini adalah gambaran komprehensif pertama mengenai batas-batas terumbu karang di Australia Utara.

Kini, seluruh kumpulan data tersebut telah tersedia melalui portal data publik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekosistem laut dan menjadi basis data krusial bagi kebijakan lingkungan di masa depan.

Dengan ditemukannya habitat baru ini, dunia kini memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga kelestarian biota laut di kawasan Australia Utara.