Profil Richard Branson, Pendiri Konglomerasi Virgin Group yang 'Tidak Sekolah'

Richard Branson adalah salah satu pengusaha paling nyentrik di dunia yang dikenal sebagai pendiri Virgin Group.

Melalui bisnis ini, ia berhasil membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal.

Di usianya yang masih sangat belia, Richard nekad merintis usaha di industri musik. Berkat bisnis itu, ia berhasil membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor, seperti penerbangan hingga pariwisata luar angkasa.

Biodata Richard Branson

Nama lengkap : Sir Richard Charles Nicholas Branson

Nama panggilan : Richard Branson

Tempat, tanggal lahir : Blackheath, London, Inggris, 18 Juli 1950

Zodiak : Cancer

Orang tua : Edward James Branson dan Eve Branson

Pasangan : Kristen Tomassi (cerai), Joan Templeman (wafat)

Anak-anak : 3

Media sosial : @richardbranson (Instagram)

Pekerjaan: Pengusaha

Richard Branson adalah putra tertua dari pasangan Edward James Branson dan Eve Huntley Branson. Ayahnya adalah seorang pengacara, sementara kakeknya, Sir George Arthur Harwin Branson, adalah seorang hakim Pengadilan Tinggi.

Latar belakang pendidikannya tidak ada yang spesial. Richard sempat bersekolah di Scaitcliffe School, dan Stowe School, tetapi ia tidak menyelesaikannya, karena merasa itu bukan jalan yang tepat untuk dirinya.

Namun, sejak umur 16 tahun, Richard sudah menemukan jalan yang ingin ia tempuh, yaitu berbisnis.

Perjalanan Richard Branson Membangun Gurita Bisnis

Di usianya yang masih sangat belia, Richard Branson memulai bisnis rekaman pertamanya dengan meminjam sebuah ruangan bawah tanah di sebuah gereja.

Dari ruangan kecil tersebut, ia menciptakan banyak karya lagu komersial, termasuk untuk majalah The Student.

Hasil karyanya berhasil mendapat atensi besar dari perusahaan-perusahaan ternama.

Sejak saat itu, Richard mulai mendapat banyak pesanan untuk membuat karya musik komersial hingga mendirikan sebuah studio rekaman kecil di Oxfordshire, Inggris pada tahun 1972.

Di studio inilah lahir label Virgin Records dengan artis pertamanya, Mike Oldfield, yang populer dengan single bertajuk “Tubular Bells”.

Popularitas Oldfield yang terus menanjak setiap tahunnya, membawa Virgin Records sebagai salah satu perusahaan rekaman teratas di dunia.

Sejak saat itu, Richard mulai memperluas jaringan usaha dan mendirikan Grup Voyager pada tahun 1980.

Selain di industri hiburan, Richard mulai melebarkan lini usahanya ke berbagai sektor strategis, seperti mendirikan maskapai penerbangan dengan nama Virgin Atlantic dan Virgin Megastore.

Di puncak kesuksesannya, Grup Virgin mengalami masalah keuangan yang membuatnya terpaksa menjual usahanya ke THORN EMI seharga US$1 miliar.

Setelah itu, Richard kembali merintis perusahaan rekaman bernama V2 di tahun 1996, sampai akhirnya ia mampu mengontrak artis-artis ternama seperti Tom Jones dan Powder Finger.

Di saat kondisi keuangannya mulai stabil, Richard memberanikan diri mendirikan perusahaan pariwisata luar angkasa bernama Virgin Galactic bersama Paul Allen dan Burt Rutan.

Tidak berhenti sampai di situ, Richard Branson juga merintis usaha di bidang kesehatan, yakni Virgin Health Bank, yang membuka layanan penyimpanan sel punca untuk masa depan.

Fakta Menarik Richard Branson

Selain dikenal sebagai seorang pengusaha dan miliarder, Richard Branson juga dikenal sebagai sosok kontroversial yang sering melakukan aksi-aksi nekad di luar nalar.

1. Nekad Menyeberangi Lautan Atlantik

Semasa hidupnya, Branson tercatat dua kali diselamatkan akibat aksi nekadnya menyeberangi Lautan Atlantik dengan kapal motor.

Ia pertama kali nekad melakukan aksinya ini pada tahun 1985 dengan menggunakan kapal motornya, Virgin Challenger.

Tidak jera dan kapok dengan pengalaman pertamanya, Richard kembali menyeberangi Lautan Atlantik dengan jenis kapal motor yang serupa.

2. Menyeberang Atlantik dengan Balon Udara

Pada 1987, Branson menjadi orang pertama yang berhasil menyeberangi Lautan Atlantik dengan menggunakan balon udara.

Tidak puas dengan pencapaian yang diraih, ia kembali mencoba menyeberangi Lautan Pasifik dari Jepang menuju Arktik Kanada dengan balon udara.

Sayang, percobaannya kali ini tidak berhasil, meski ia sudah mencobanya sebanyak tiga kali.

3. Tidak Dapat Mengoperasikan Komputer

Berbeda dengan pengusaha lainnya yang bersedia belajar mengoperasikan komputer untuk bisa membaca dan mengolah data.

Richard Branson justru tidak dapat mengoperasikan komputer sama sekali. Bahkan untuk mencatat saja, ia lebih suka menulisnya di buku harian.

4. Sejarah Berdirinya Virgin Airlines

Umumnya, mendirikan sebuah bisnis harus memiliki perencanaan yang matang. Tetapi, Richard Branson mendirikan Virgin Airlines secara tidak sengaja dan tanpa persiapan yang matang.

Semua ini bermula saat ia ingin terbang ke Kepulauan Virgin Inggris untuk menemui Joan Templeman, tetapi penerbangannya dibatalkan.

Branson yang ingin segera menemui sang kekasih, nekad mencari pesawat sewaan yang tersedia di bandara.

Setelah menemukan pesawat yang bisa disewa, ia memasarkan rute penerbangannya dengan papan tulis dengan tulisan sederhana “Virgin Airlines: satu arah US$39 ke Kepulauan Virgin”. Dari situlah, Virgin Airlines lahir.

Harta Kekayaan Richard Branson

Mengutip dari laman Forbes, per Maret 2026, Richard Branson ditaksir memiliki kekayaan sebesar US$2,8 miliar atau sekitar Rp48,08 triliun.

Ia memperoleh kekayaannya dari Virgin Group, termasuk maskapai penerbangan Virgin Atlantic dan perusahaan wisata luar angkasa Virgin Galactic.

Saat ini, ia tinggal di sebuah properti mewah di Kepulauan Virgin Britania, yaitu Pulau Necker, yang ia beli seharga US$180.000 (sekarang sekitar Rp3,09 miliar) pada tahun 1978.

