Ridwan Kamil: Resep Jabar Juara Umum PON Adalah Banyak Turnamen Olahraga

Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menyambut baik penyelenggaraan Turnamen Tenis Meja UAH Super Series 2021.

Menurut dia, ini menjadi ajang bagi para atlet khususnya atlet Tenis Meja untuk menujukkan bakatnya meski cabang olahraga Tenis Meja tidak diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.



Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagai juara umum di PON XX Papua sangat terbantu dengan adanya turnamen Tenis Meja UAH Super Series 2021. Sebab turnamen-turnamen ini memang dibutuhkan para atlet-atlet daerah maupun nasional untuk mengasah kemampuan mereka.



Sebab selama ini Jabar sangat rutin dengan acara turnamen-turnamen olahraga untuk para atlet-atletnya mengasah kemampuan. Sehingga jika ada turnamen besar seperti PON, Jabar sudah siap menurunkan atlet-atlet hasil seleksi dari juara turnamen-turnamen tersebut.



“Nah itulah resep Jawa Barat kalau ditanya wartawan kenapa juara PON, karena rajin bikin even, ada pekan olahraga pelajar, ada pekan olahraga santri, PNS, porda, porcab semua dibikin olahraganya jadi kira-kira begitu,” kata Kang Emil saat pembukaan turnamen Tenis Meja UAH Super Series 2021, di Bandung, Jumat (22/10/2021).



Menurut dia, penyelenggaraan turnamen ini juga tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah provinsi atau daerah saja, tapi membutuhkan pihak lain yang konsen dalam bidang olahraga. Sehingga regenerasi atlet bisa terus tergaja.



“Makin banyak kompetisi makin banyak prestasi. Jadi kalau banyak individu-individu terhormat seperti Ustaz Adi Hidayat tentulah akan lahir ruang-ruang menunjukkan siapa yang terbaik sehingga kami rawat kita jadikan sebagai juara regional, nasional dan bahkan di dunia, kenapa?, yah itulah rute,” ungkap Kang Emil.



Selain itu, Kang Emil juga mengapresiasi Ketua DPP PAN Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK), Mumtaz Rais yang turut mendukung penyelenggaraan turnamen olahraga khususnya UAH Super Series 2021. Sebab penyelenggaraan even olahraga ini butuh dukungan dari banyak pihak.



“Sahabat saya, Pak Mumtaz Rais, anak muda yang berdedikasi mendukung hal-hal baik dan saya yakin hasil tidak akan membohongi proses. Saya kira itu, karena ikan sepat ikan gabus ikan lele, lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele, kira-kira begitu. Kemudian ikan hiu makan pisang raja, i love you tenis meja," katanya seraya berkelakar.