Rilis di Bioskop Indonesia Minggu Depan, Ini 5 Fakta Film The Batman

Penggemar film nampaknya tidak akan pernah kehabisan stok film superhero. Setelah Marvel merilis salah satu film tersukses pada 2021, Spider-Man: No Way Home, kini giliran DC yang akan menghadirkan film dari salah satu superhero andalan mereka, The Batman.

Berikut beberapa fakta menarik tentang film The Batman yang akan hadir sebentar lagi di bioskop pada awal Maret 2022.

1. Gaya Tarung Indonesia

2. Lebih Brutal dan Mengerikan

3. Kisah Lebih Emosional

4. Bukan Bagian dari DCEU

Dalam wawancara dengan Den of Geek yang rilis pada Senin (14/2) waktu Amerika Serikat, Robert Pattinson mengaku menggunakan "gaya bertarung Indonesia serta bekerja keras mempelajari koreografi tersebut dengan Rob Alonzo yang menjadi koordinator pengawas stunt.Film pahlawan kelelawar ini kabarnya akan menampilkan aksi brutal tokoh Batman dalam menumpas kejahatan di Gotham. Bila dibandingkan dengan Batman versi Ben Affleck maupun Christian Bale, Robert Pattinson sanggup membawakan perangai Batman dengan lebih brutal. Bahkan ketika ia menjadi Bruce Wayne pun, kharismanya tak kalah dengan versi-versi sebelumnya. Hal tersebut bisa terlihat dari beberapa trailer yang sudah diunggah.Selain aksi yang lebih brutal dan mengerikan, film ini juga akan menunjukkan sisi emosional dari Batman. Hal ini juga diungkapkan Matt Reeves selaku sutradara yang berbicara tentang apa yang membuat adaptasi Batman-nya berbeda dari yang lain. Reeves mengatakan The Batman "bisa menjadi film Batman paling emosional yang pernah dibuat.Meski mengisahkan salah satu superhero andalan DC, film The Batman nyatanya terpisah dari DC Extended Universe (DCEU).

Sang sutradara, Matt Reeves, mengemukakan alasan di balik terpisahnya The Batman dari DCEU. Keputusan tersebut diambil agar proses kreatif dalam menunjukkan karakter Batman (Robert Pattinson) bisa lebih leluasa.

5. Bakal ada Sekuel

Meski belum tayang sudah banyak penggemar yang meminta agar film The Batman dibuat sekuelnya. Penggemar pun tak perlu khawatir, karena sutradara Matt Reeves memang sudah mempersiapkan hal tersebut.

Reeves mengungkapkan hal itu saat menghadiri acara premiere The Batman di Inggris. Di sana, ia mengatakan bahwa rencana sekuel dari The Batman memang sudah ada.

Matt Revees pun kembali menegaskan terkait sekuel dari The Batman. Ia mengkonfirmasi, sekuel itu memang bisa dipastikan ada di masa depan.

Selain Robert Pattinson, Film The Batman siap menghadirkan banyak artis ternama. Beberapa diantaranya adalah Zoë Kravitz, Paul Dano, dan Jeffrey Wright.

Ada pula John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, dan Colin Farrell. Aktor Colin Farrell adalah pemeran Penguin yang siap dibuat menjadi serial spin-off di HBO.

The Batman dijadwalkan tayang pada 2 Maret 2022 di Indonesia.