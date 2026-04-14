Ringgit Malaysia Bisa Menguat, Rupiah Malah Nyungsep Rp17.127/US$, BI Kerjanya Apa?

Ada gejala tak beres menyangkut nilai tukar (kurs) rupiah yang terus memburuk hingga ke titik terendah sepanjang sejarah Indonesia, sebesar Rp17.127 per dolar AS (US$). Kurs mata uang negeri tetangga justru ada yang naik, tuh.

Pada Selasa (14/4/2026), nilai mata uang Garuda semakin tak berharga di hadapan dolar AS, yakni Rp17.127/US$. Atau melemah Rp22 yang setara 0,13 persen, menjadi Rp17.127 per dolar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, kurs rupiah Jisdor melemah Rp13 atau 0,08 persen menjadi Rp17.135/US$.

Masalahnya, banyak mata uang negara kawasan Asia malah menguat. Sebut saja Malaysia yang cukup dekat dengan Indonesia, ringgitnya menguat 0,55 persen. Demikian pula peso Filipina menguat 0,47 persen, serta baht Thailand menguat 0,13 persen.

Nasib sama dialami won Korea yang menguat 0,59 persen, dolar Taiwan 0,54 persen, yen Jepang 0,24 persen, dan yuan China 0,20 persen. Sementara itu, dolar Hong Kong mengalami pelemahan tipis 0,04 persen, sedangkan dolar Singapura melemah 0,12 persen.

Di sisi lain, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia melemah 0,16 persen menjadi 98,21. Pelemahan ini terjadi dalam tujuh hari perdagangan berturut-turut.

Ironisnya, meski dolar AS sejatinya sedang “terkapar”, rupiah justru tidak mampu memanfaatkan peluang untuk menguat. Realisasinya justru semakin “tenggelam” ke dasar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut ada yang salah ketika Bank Indonesia (BI) melakukan operasi moneter. Karena itu, rupiah bukannya menguat, tetapi malah ambruk hingga dasar. “Operasi pasar yang dilakukan BI hanya meredam volatilitas, bukan membalikkan tren pelemahan,” kata Uchok di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ke depan, kata dia, BI perlu mempertimbangkan langkah tambahan, seperti pengetatan kebijakan agar dana asing tidak mudah keluar dari Indonesia. Selama ini, dana asing terlalu mudah keluar.

Sementara itu, ketika akan masuk justru dipersulit oleh bank sentral. “Seolah ada ketakutan di kalangan elit BI, ketika dana asing masuk ke Indonesia, takut muncul tuduhan cuci uang oleh negara lain,” tandasnya.

Masalahnya, upaya BI untuk memperkuat rupiah menggerus cadangan devisa (cadev) dalam jumlah besar. Berdasarkan catatan BI, cadev Desember 2025 sebesar US$156,47 miliar. Sebulan kemudian susut US$1,89 miliar menjadi US$154,58 miliar.

Selanjutnya, cadev Februari 2026 susut lebih besar, yakni US$2,68 miliar menjadi US$151,9 miliar. Sementara cadev Maret 2026 mencatat penurunan semakin dalam, yakni US$3,7 miliar menjadi US$148,2 miliar.

Artinya, total susut cadev selama tiga bulan berturut-turut mencapai US$8,27 miliar. Alih-alih rupiah perkasa, realitasnya semakin loyo hingga ke level Rp17.127/US$.