Rio Waida Melesat ke 16 Besar WSL New Zealand

Peselancar Indonesia Rio Waida melaju ke babak 16 besar World Surf League (WSL) Corona Cero New Zealand Pro setelah memenangi heat babak kedua di Raglan, Selandia Baru, Jumat.

Rio memastikan tiket ke babak berikutnya seusai mengalahkan peselancar Jepang Connor O'Leary pada heat 7 dengan total 15,20 poin, dengan membukukan dua ombak terbaiknya yang diganjar nilai 7,83 dan 7,37.

"Saya senang, rasanya luar biasa, dan ombaknya jelas lebih kecil dibanding Uluwatu. Saya sempat sedikit kesulitan," kata Rio seusai pertandingan, dikutip dari WSL.

Rio tampil lebih dominan dengan mencatatkan tujuh ombak sepanjang heat berlangsung. Ia mengatakan sempat berada dalam tekanan setelah Connor lebih dulu memperoleh skor tujuh poin.

"Begitu Connor mendapat angka tujuh, saya berpikir harus mendapatkan ombak besar. Tapi saya mencoba menenangkan diri dan menunggu ombak terbaik. Syukurnya ombak itu datang dan saya bisa melakukannya seperti biasanya," ujar peselancar asal Bali tersebut.

Rio menambahkan dirinya mulai lebih percaya diri setelah mendapatkan skor 7,83 pada salah satu ombak terbaiknya."Setelah mendapatkan 7,8 saya merasa lebih lepas dan bisa sedikit lebih menekan," kata Rio.

Hasil di Selandia Baru itu menjadi capaian positif bagi Rio setelah belum mampu menorehkan hasil maksimal dalam beberapa seri sebelumnya musim ini.

Olympian Tokyo 2020 dan Paris 2024 itu sebelumnya terhenti pada babak 16 besar Rip Curl Pro Bells Beach serta tersingkir pada babak kedua Western Australia Margaret River Pro bulan lalu.

Rio juga gagal melangkah jauh setelah kandas pada babak kedua Bonsoy Gold Coast Pro di Australia awal bulan ini.

Pada babak 16 besar, Rio akan menghadapi peselancar Brasil Alejo Muniz. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada Gold Coast Pro dengan Muniz memenangi head to head mereka.

Rio mengatakan dirinya ingin melanjutkan tren positif demi meraih gelar dalam ajang Championship Tour (CT) tersebut."Saya antusias untuk besok. Saya merasa baik, pekerjaan belum selesai. Saya ingin menang, itu tujuan saya," ujar Rio.