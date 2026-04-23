Risiko Stabilitas Kawasan, Purbaya Jangan Asal Pajaki Selat Malaka

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).(Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Harris Turino, merespons wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pemajakan kapal yang melintasi Selat Malaka. Ia menyambut positif gagasan tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam merumuskannya.

"Pernyataan Pak Menkeu itu baru sebatas wacana atau ide awal, bukan draf kebijakan yang matang. Saya apresiasi semangat 'offensif' beliau untuk mencari sumber pendapatan negara, tapi kita harus hati-hati," ujar Harris kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Harris menilai, pendekatan fiskal saja tidak cukup untuk melihat rencana tersebut. Ia menekankan setidaknya ada tiga aspek penting yang harus menjadi pertimbangan.

Dari sisi hukum internasional, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran global yang berada dalam rezim kebebasan navigasi. Karena itu, kebijakan pemungutan tidak bisa dilakukan sepihak.

"Jadi pengenaan pajak atau pungutan tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus melalui kesepakatan multilateral, khususnya dengan Malaysia dan Singapura," ungkapnya.

Selain itu, aspek geopolitik dan stabilitas kawasan juga dinilai krusial. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan penolakan dari negara-negara pengguna jalur pelayaran, yang bisa berdampak pada arus perdagangan internasional.

"Ketiga, secara ekonomi, kita juga perlu menghitung apakah potensi penerimaan sebanding dengan risiko disrupsi logistik dan relokasi jalur pelayaran," kata dia.

Ia pun menegaskan, wacana tersebut layak dikaji sebagai strategi jangka panjang, namun harus melalui kajian mendalam dan jalur diplomasi yang kuat.

"Jadi posisi saya, ini boleh dikaji sebagai ide strategis jangka panjang, tetapi harus dilakukan secara terukur, berbasis kajian mendalam, dan melalui diplomasi yang kuat, bukan kebijakan yang tergesa-gesa," lanjutnya.

Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Komisi XI juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus mengoptimalkan penerimaan dari sektor riil yang masih memiliki celah kebocoran.

"Jangan sampai wacana ini justru mengganggu iklim investasi dan hubungan diplomatik kita," tandasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan ide pemungutan biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan itu muncul dengan mempertimbangkan posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan global.

"Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menyebut, potensi penerapan pungutan terbuka jika ada kesepakatan bersama dengan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak mudah dan membutuhkan koordinasi lintas negara.

"Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," ujar Purbaya.

Menurutnya, meskipun Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di Selat Malaka, penerapan kebijakan tetap harus mempertimbangkan aspek kerja sama regional dan dampak yang ditimbulkan.