Riza Chalid Dikabarkan Diciduk Interpol, Begini Kata Kejagung

Kabar mengenai penangkapan buronan kasus dugaan korupsi impor minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, di Dubai oleh Interpol dipastikan tidak benar. Informasi tersebut sempat beredar luas di media sosial, terutama melalui sejumlah unggahan di Facebook.

Narasi yang beredar menyebut Riza Chalid telah ditangkap secara paksa oleh Interpol di Dubai dan dikaitkan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, informasi tersebut dibantah oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan hingga saat ini belum ada penangkapan terhadap yang bersangkutan.

“Enggak benar (Riza Chalid ditangkap di Dubai). Sampai saat ini belum ada info keberadaan yang bersangkutan di Dubai," ujar Anang.

Sebelumnya, Interpol melalui NCB Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice atas nama Riza Chalid pada 23 Januari 2026. Status tersebut diberikan setelah proses pengajuan sejak September 2025.

Dengan adanya red notice, aparat penegak hukum Indonesia kini mengandalkan kerja sama antarnegara untuk melacak posisi Riza Chalid. Langkah lanjutan, termasuk upaya pemulangan melalui deportasi atau ekstradisi, juga tengah disiapkan.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri, Untung Widyatmoko, memastikan bahwa Riza berada di salah satu negara anggota Interpol, meski tidak merinci lokasinya.

“Keberadaan subyek Saudara MRC, kami pastikan bukan berada di Lyon, Perancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri," kata Untung, (1/2/2026).

“Jadi, di Interpol itu ada lebih dari 190 negara member country. Keberadaan di salah satu negara itu dan sudah kami petakan," tambahnya.

Di sisi lain, Kejagung menyatakan keberadaan Riza Chalid sebenarnya telah terdeteksi. Tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bersama Interpol masih menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penangkapan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, mengatakan pihaknya sengaja tidak mengungkap lokasi detail demi mencegah yang bersangkutan kembali melarikan diri.

"Jangan dibuka lah (keberadaan Riza Chalid). Nanti dia lari lagi. Tetapi posisinya kita sudah mengetahui. Dan kita sudah meminta interpol untuk menangkapnya," ujar Febrie di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, status tersangka yang telah disematkan mempermudah penyidik dalam menelusuri serta menyita aset milik Riza, baik di dalam maupun luar negeri.

"Yang jelas tumpuannya itu sekarang ada di Interpol. Dengan penetapan tersangka, ini semuanya akan berkembang, dan setidaknya aset-aset milik yang bersangkutan tetap akan kita kejar," kata Febrie.

Riza Chalid saat ini terseret dalam dua perkara besar, yakni dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2022 yang juga disertai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta kasus pengadaan bahan bakar melalui Petral pada 2008–2015.

Ia diketahui telah berada di luar negeri sejak Februari 2025, tak lama sebelum diumumkan sebagai tersangka. Penelusuran sebelumnya menyebutkan Riza sempat berada di wilayah Malaysia.

Sejumlah pihak yang memiliki hubungan dekat dengannya juga telah terseret dalam proses hukum. Anaknya, Kerry Adrianto, telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, adik iparnya, Irawan Prakoso, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Saat ini, fokus aparat penegak hukum adalah membawa pulang Riza Chalid ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.