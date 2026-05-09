Rizky Ridho Janji Persija Kerja Mati-matian Demi Tumbangkan Persib

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menegaskan tekad timnya untuk meraih hasil maksimal saat menghadapi rival abadi, Persib Bandung, pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Ridho memastikan Macan Kemayoran siap bekerja habis-habisan demi membawa pulang tiga poin.

Sesuai jadwal, duel klasik Persija kontra Persib akan digelar pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Ridho menyebut seluruh persiapan tim berjalan baik menjelang pertandingan besar tersebut. Ia menilai seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi laga bertajuk El Clasico Indonesia itu.

"Persiapannya untuk pertandingan besok kami sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan besok," ucap Ridho dalam sesi jumpa pers jelang laga, Sabtu (9/5/2026).

"Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok, dan insyaallah kita pulang bawa tiga poin," katanya menambahkan.

Persija sendiri baru tiba di Samarinda pada Sabtu siang, atau selang sehari sebelum pertandingan. Meski demikian, Macan Kemayoran tetap harus menjalani agenda padat dengan melakoni official training pada sore harinya.

Menanggapi situasi tersebut, Ridho mengaku tak menjadikannya sebagai alasan. Menurutnya, skema perjalanan H-1 sudah menjadi hal yang biasa dijalani tim sepanjang musim ini

"Ya, itu normal saja karena rata-rata kami berangkat juga H-1. Mungkin yang paling jauh di Ternate sama Makassar kami baru berangkat H-2. Jadi bagi kami pemain itu normal saja," katanya lagi.

Di sisi lain, pelatih Persija, Mauricio Souza, turut menyoroti pentingnya duel kontra Persib. Ia berharap pertandingan berjalan aman dan seluruh pemain dapat menjaga respek satu sama lain di tengah rivalitas besar kedua tim.

"Ini adalah sebuah laga klasik dan kita semua sudah tahu bagaimana rivalitas yang ada. Jadi, ini menjadi sebuah ‘Derby’ dan kita tahu bagaimana rivalitasnya," tuturnya.

Souza juga berharap duel dua tim besar ini bisa menyajikan pertandingan berkualitas tanpa diwarnai insiden yang tak diinginkan.

"Jadi harapan saya, pertandingan di lapangan itu aman semua, dan pemain itu bisa respek satu sama lain, dan kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini," tegasnya.