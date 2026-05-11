Rizky Ridho Terekam Jambak Rambut Beckham saat Persija Vs Persib, Ini Kata PSSI

Ukuran Font Kecil Besar

Anggota Executive (Exco) PSSI menanggapi insiden saat akhir laga Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 lalu.

Dalam partai yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), Persija yang bertindak sebagai tuan rumah harus menyerah dari sang rival 1-2.

Menariknya, laga tersebut turut diwarnai ketegangan di akhir pertandingan. Di media sosial, beredar video yang memperlihatkan dugaan aksi kapten Persija, Rizky Ridho, menjambak rambut gelandang Persib, Beckham Putra.

Menanggapi hal itu, Arya mengaku sudah melihat rekaman video insiden tersebut. Namun, ia menilai tayangan yang beredar tidak cukup jelas untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

"Udah lihat tapi kabur ya gambarnya, nggak dicek detail. Terlalu jauh mungkin ya," ujar Arya, Senin (11/5/2026).

Arya memilih untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan lebih jauh. Ia berusaha berpikir positif mengingat pemain-pemain yang terlibat, termasuk Ridho dan Beckham, sama-sama merupakan bagian dari Timnas Indonesia dan cukup akrab di luar lapangan.

"Saya buka-buka juga. Kan terlalu jauh mungkin ya, tapi ya kita harapkan inilah, apalagi yang disebut-sebut nama pemain Timnas Indonesia ya pasti mereka sering gaul lah," jelas Arya.

Ia bahkan menduga interaksi tersebut belum tentu bernada negatif, mengingat dari video yang ada sulit membaca situasi secara utuh.

"Mungkin apa namanya juga kita sering tepuk, tepuk-tepukan kali ya. Wah enggak tahu juga kali ya. Tapi yang pasti mereka kan sudah sering gaul di Timnas kan. Jadi harusnya enggak jadi isu ya. Tapi kita lihat aja," tuturnya.

Lebih jauh, Arya kembali menegaskan dirinya tidak bisa memberikan penilaian lebih jauh lantaran tidak melihat detail kejadian secara jelas.

"Saya enggak tahu, enggak lihat detailnya kan. Saya enggak tahu tuh wajahnya. Karena kan menghadap tengah, kita enggak tahu mereka ketawa-ketawa atau enggak kita enggak tahu," beber Arya.

Ia pun menyarankan agar pihak yang ingin mengetahui kronologi lebih jelas dapat menanyakan langsung kepada pemain terkait atau menunggu tayangan video yang lebih detail.

"Bisa tanya mungkin ke pemainnya gitu ya. Atau yang bisa lihat video sih, susah kita untuk menilai kalau enggak tahu detailnya lah," pungkasnya.