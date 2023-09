Robbie Coltrane, Pemeran Hagrid di Harry Potter Meninggal Dunia

Aktor Robbie Coltrane yang berperan sebagai Hagrid dalam film Harry Potter meninggal dunia pada Jumat (14/10/2022), pada usia 72 tahun. Agennya Belinda Wright menyebutkan bahwa Robbie meninggal di rumah sakit dekat Falkirk di Skotlandia.

Belinda menyebut bahwa Coltrane memiliki bakat yang unik dalam memainkan perannya sebagai Hagrid. Tidak hanya itu, peran Hagrid ini juga disebut membawa kegembiraan bagi anak-anak dan orang dewasa.

"Bagi saya pribadi, saya akan mengingatnya sebagai klien yang setia. Selain sebagai aktor yang luar biasa, dia cerdas secara forensik, sangat cerdas, dan setelah 40 tahun saya bangga disebut agennya, saya akan merindukannya," jelas Belinda dikutip dari BBC pada Sabtu (15/10/2022).

Diketahui Coltrane meninggalkan saudara perempuannya, Annie Rae, kemudian anak-anaknya yang bernama Spencer dan Alice, serta ibu mereka Rhona Gemmell.

JK Rowling sebagai penulis buku Harry Potter menyampaikan rasa duka yang mendalam untuk Coltrane melalui cuitan di akun twitternya. Ia menyebut bahwa ia tidak akan pernah mengenal orang seperti Robbie yang juga memiliki bakat yang luar biasa.

"Saya tidak akan pernah mengenal orang seperti Robbie lagi. Dia adalah bakat yang luar biasa, yang lengkap, dan saya sangat beruntung mengenalnya, bekerja dengannya dan menertawakan saya bersamanya. Saya mengirimkan cinta dan belasungkawa terdalam saya kepada keluarganya, di atas semua anak-anaknya," terangnya.

Melalui akun instagramnya, pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe juga menyampaikan rasa duka cita atas kehilangannya. "Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dan bekerja dengannya dan sangat sedih dia meninggal. Dia adalah aktor yang luar biasa dan pria yang menyenangkan," katanya.

Selain memerankan Hagrid dalam film Harry Potter, Coltrane juga dikenal setelah membintangi serial ITV Cracker pada tahun 1993 hingga 1995, sebagai psikolog kriminal Dr Eddie "Fitz" Fitzgerald. Dan setelahnya ia mendapatkan penghargaan Bafta untuk aktor terbaik selama tiga tahun berturut-turut dari 1994 hingga 1996.

Selain itu ia juga dikenal saat bermain pada film James Bond The World is Not Enough dan Goldeneye. Ia juga pernah mengisi suara peran Lord Dingwall dalam film Brave.