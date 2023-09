Rocky Gerung Sebut Susi Pudjiastuti Layak Jadi Capres Tanpa Baliho

Munculnya nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dalam bursa calon presiden (Capres) 2024 dinilai memenuhi kriteria pemimpin nasional. Sebab, tanpa baliho yang bertebaran di mana-mana, Susi mampu berkampanye melalui pikiran bukan hanya sekadar wajah.

"Walaupun enggak pernah lihat baliho (Susi) capres, pikirannya saya tahu. Most wonderfull. Kampanye dia itu kampanye pikiran bukan pasang wajah, bahkan tadi itu suara riil dari dapur emak-emak. Reason issues. Ini pemimpin yang kita cari," kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam Sarasehan Kebangsaan Syarikat Islam di Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Untuk itu, Rocky mendorong Susi mencontohkan diri sebagai figur yang layak dan mampu merepresentasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. "Bu Susi tepat ada forum yang berpikir. Tentu kita cek ombak di Pangandaran," tambahnya.

Sementara, Susi Pudjiastuti semula menerangkan, praktik politik di Indonesia tak suka mengalami perubahan. Terutama, dalam tatanan konfigurasi kepemimpinan nasional, sehingga Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memahami situasi dan mengeluarkan Indonesia dari sejumlah masalah yang merongrongnya.

"In my opinion ya. Politik tidak suka perubahan, tidak suka kejutan, dan tidak suka momentum. Dalam anggapan saya bukan momentum. Sebagai gerakan sosial, fine. Political movement, era demokrasi sudah very well, establish,” ujar Susi yang menjadi tamu dadakan di Sarasehan Kebangsaan SI.

“Kita sebaiknya merasa sebagai pemimpin dan tahu situasi, encourage yang bisa menghemat dan mengurangi hal yang kita tidak bisa diproduksi sendiri dan juga kita harus memproduksi yang kita bisa lakukan," sambung dia.

Merespons pernyataan Rocky, Susi menyebut dirinya hidup jauh dari suasana metropolitan, sehingga perlu banyak belajar.

Apalagi bila menjadi presiden dan politisi, Susi enggan membayangkan akan menjadi politisi yang seperti apa. Sebab, diriny kesulitan menjadi figur percontohan menjadi politisi yang dapat diikuti rekam jejaknya.

"Saya itu hidup jauh dari kota metropolitan. Suatu saat kalau jadi politisi saya akan belajar, tapi enggak tahu politisi mana. Yang terpenting, demokrasi dan keadilan is happening. Sekarang kondisinya nama saya under rated name. Eh malah Rocky tambahi lagi, semakin under rated saja saya, celaka," pungkas Susi disambut gelak tawa hadirin.

Menurut pantauan Inilah.com, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menjadi tamu dadakan dalam acara Syarikat Islam. Bahkan, Susi mengaku dijebak rekannya hadir dalam acara SI.

Sarikat Islam hari ini menggelar Sarasehan Kebangsaan yang menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Rocky Gerung, Siti Zuhro, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Hamdan Zoelva, Ferry Juliantono, dan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.