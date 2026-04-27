Rocky Gerung Ungkap Candaan Prabowo soal 'Disiden' Usai Pelantikan Menteri LH

Presiden RI Prabowo Subianto saat menyapa aktivis Rocky Gerung usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat baru kementerian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Aktivis Rocky Gerung mengungkap percakapan singkatnya dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, pertemuan itu berlangsung santai saat dirinya bersalaman dengan Prabowo, yang juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ya pokoknya ada lah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu," kata Rocky kepada wartawan.

Dalam perbincangan tersebut, Rocky menyebut Prabowo sempat melontarkan candaan terkait posisinya sebagai “disiden”.

Istilah itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada orang yang tidak sepakat dengan pendapat pihak lain atau tidak mau mengikuti pemerintah karena menganggapnya keliru.

Meski demikian, Rocky menilai pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana ringan.

"Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir' dan 'ternyata Pak Rocky masih disiden', gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Memang saya disiden," ujarnya.

Selain berbincang dengan Prabowo, Rocky juga berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas konsep kepemimpinan, khususnya terkait ethics of care dan ethics of right.

"Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh, bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah bahasa tubuh kita ada dua tuh, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi," jelasnya.

"Nah saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum," ungkap Rocky menambahkan.

