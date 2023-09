ROG Phone 7: Inovasi Smartphone Gaming dengan GameCool 7 dan X Sense

ASUS secara resmi meluncurkan ROG Phone 7 dan ROG Phone 7 Ultimate di pasar global, dan mengkonfirmasi bahwa perangkat tersebut segera tersedia di Indonesia.

"ASUS ROG Phone 7 series akan hadir secara resmi untuk Indonesia. ASUS Indonesia akan memperbaharui informasi terkini mengenai tanggal launching dan ketersediaannya di Indonesia," ungkap pernyataan resmi ASUS Indonesia, Sabtu (15/4/2023).

Dibandingkan pendahulunya, ROG Phone 7 dan 7 Ultimate menawarkan peningkatan spesifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengalaman mobile gaming.

Kedua perangkat tersebut dibekali layar AMOLED 6,78 inci Full HD+ dengan refresh rate 165 Hz dan touch sampling rate 720 Hz. Selain itu, perangkat ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X hingga 16 GB, serta memori internal UFS 4.0 hingga 512 GB.

ASUS menghadirkan GameCool 7 dan penyetelan khusus untuk memaksimalkan pengalaman bermain game pada perangkat ini. Sistem pendingin GameCool 7 mampu menjaga suhu CPU tetap optimal dari berbagai arah.

Perangkat ini juga dilengkapi dengan speaker depan yang lebih efektif, menghasilkan performa bass yang lebih kuat serta fitur kontrol sentuh dan umpan balik haptic yang memungkinkan pengguna mengatur berbagai tindakan.

"Para gamer akan merasakan kualitas suara nendang telinga. Dibantu oleh subwoofer lima-magnet, super-linear 13 x 38 mm di pendingin AeroActive 7, kinerja bass hingga 77% lebih kuat, menghadirkan suara 2.1 yang tak tertandingi untuk game atau hiburan," jelas ASUS.

ROG Phone 7 dan 7 Ultimate juga menawarkan fitur perangkat lunak baru yang meningkatkan pengalaman bermain game, seperti X Sense yang membantu gamer mendeteksi peristiwa penting dalam game.

Selain itu, perangkat ini mendukung teknologi audio seperti jack headphone 3,5 mm, Dirac Virtuo for Headphone, dan Snapdragon Sound untuk audio Bluetooth berkualitas tinggi dengan latensi rendah.

Kedua perangkat ini memiliki peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air, serta fitur kamera belakang 50 MP dengan sensor Sony IMX766, kamera ultra lebar 13 MP, kamera makro 5 MP, dan kamera depan 32 MP. ROG Phone 7 hadir dalam varian warna Storm White dan Phantom Black, sementara ROG Phone 7 Ultimate tersedia dalam warna Storm White. Harga ROG Phone 7 di Eropa adalah 999 Euro (sekitar Rp 16,3 juta) untuk konfigurasi 12/128 GB, dan ROG Phone 7 Ultimate dibanderol 1.399 Euro (sekitar Rp 22,7 juta) untuk model 16 GB + 512 GB.

