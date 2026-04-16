Roland Garros 2026: Sinner Dijagokan, Alcaraz Bikin Cemas

Kamis, 16 April 2026 - 17:37 WIB

Dua petenis terbaik dunia, Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz, jadi sorotan jelang Grand Slam Roland Garros 2026 Mei mendatang.

Sinner jauh di atas angin setelah memenangi duel terakhir melawan Alcaraz di Monte Carlo.

Memenangi gelar ATP Masters 1000 dan mengambil alih predikat petenis nomor 1 dunia, Sinner jelas tantangan serius untuk Roland Garros musim ini.

Bagaimana dengan Alcaraz?

Setelah kekalahan menyakitkan di Monte Carlo, dimana Alcaraz merupakan juara bertahan, petenis Spanyol itu justru diserang cedera saat ingin bangkit di Barcelona Open. Carlitos mengalami cedera di pergelangan tangan setelah melewati babak pertama turnamen Barcelona.

Setelah memutuskan mundur, Alcaraz buru-buru mengobati cederanya untuk siap tampil di Roland Garros. Tentu saja hal itu membutuhkan waktu.

Tanpa memikirkan kondisi kedua petenis yang bertolak belakang saat ini, kedua petenis bertekad melanjutkan dominasi mereka di level tertinggi setelah menguasai sembilan gelar Grand Slam terakhir secara kolektif.

Mengulang Memori Final Bersejarah

Kehadiran mereka di Paris membawa kembali ingatan pada laga final tahun lalu yang tercatat dalam sejarah. Saat itu, Sinner dan Alcaraz menyajikan salah satu pertandingan tenis paling epik abad ini dengan durasi 5 jam 29 menit, menjadikannya final terpanjang dalam sejarah Roland Garros.

Alcaraz sebelumnya menjuarai Australian Open 2026 sekaligus menjadi petenis putra termuda yang meraih Career Grand Slam.

Sementara itu, Sinner berpeluang melengkapi koleksi gelar Grand Slam dengan menjuarai Roland Garros yang belum pernah ia raih.

Persaingan Ketat dari Petenis Top Dunia

Selain Sinner dan Alcaraz, sejumlah petenis papan atas juga masuk dalam daftar peserta Roland Garros 2026.

Finalis tahun lalu Alexander Zverev dan juara tiga kali Novak Djokovic dipastikan turut bersaing di turnamen tersebut.

Djokovic membidik rekor gelar Grand Slam ke-25 dalam kariernya di ajang ini.

Daftar peserta juga mencakup seluruh pemain Top 10 ATP seperti Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Minaur, dan Taylor Fritz.

Daniil Medvedev melengkapi jajaran unggulan dengan catatan terbaik mencapai babak keempat pada edisi sebelumnya.

Roland Garros 2026 diprediksi kembali menghadirkan persaingan sengit di antara para petenis elite dunia.