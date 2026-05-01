Rombak Jajaran, Menteri Dody Lantik Sekjen-Dirjen SDA Baru

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melantik tujuh pejabat baru di lingkungan Kementerian PU, termasuk Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merombak jajaran pejabat di lingkungan kementerian yang ia pimpin. Ada tujuh pejabat baru yang dilantik Menteri Dody, dua di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA).

Pelantikan tujuh pejabat tersebut digelar di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Dalam sambutannya, Menteri Dody menyebut bahwa perombakan jajaran ini bertujuan untuk penguatan organisasi.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” kata Dody dalam keterangan resminya.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya, dan Peran Masyarakat Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Menteri Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait tiga fondasi statecraft, di mana salah satu fondasi tersebut terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” terangnya.

Menurut Dody, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Ia pun tak lupa mengucapkan selamat kepada para pihak yang dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita,” tutup Menteri Dody.

Seperti diketahui, posisi Dirjen SDA Kementerian PU kosong setelah Dwi Purwantoro mengundurkan diri. Dwi mengundurkan diri setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan surat kepada Menteri Dody terkait temuan dugaan kerugian negara sebesar Rp1 triliun.

"Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan terkait (pengunduran diri dua dirjen) itu betul, memang itu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi BPK mengirim surat kepada saya dua kali, seingat saya yakni pada Januari 2025 dan Agustus 2025," kata Dody di Semarang, Jawa Tengah, dikutip di Jakarta, Selasa (3/3/2026).