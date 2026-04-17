Ronaldo Udah 'Ngebet' Main di GBK Bareng Barca Legends, Ini Alasannya

Legenda tim nasional Brasil, Ronaldo Nazário, mengaku antusias menyambut pertandingan ekshibisi Barca Legends melawan DRX Legends yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (18/4/) malam.

Ronaldo menyebut kunjungan ini menjadi momen keduanya datang ke Indonesia. Sebelumnya, ia pernah singgah saat masih berstatus pemain muda PSV Eindhoven dalam tur pramusim sekitar tiga dekade lalu.

"Seperti yang kalian katakan, seperti yang kalian ketahui, beberapa tahun yang lalu, saya masih teringat ketika saya datang kesini bersama dengan PSV Eindhoven untuk menjalani tur pramusim," ujar Ronaldo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia mengaku senang bisa kembali ke Indonesia dan merasakan kembali atmosfer sepak bola di Tanah Air. Ronaldo juga menyoroti sambutan suporter yang dinilainya sangat luar biasa sejak kedatangannya.

"Yah jadi saya merasa senang bisa kembali ke sini. Saya melihat antusiasme para pendukung yang sangat hebat sejak turun dari bandara hingga masuk hotel...saya yakin besok akan menjadi malam yang indah, pertandingan yang menyenangkan," imbuhnya.

Meski hadir dalam laga tersebut, pemain berjuluk “Fenomeno” itu tidak akan turun sebagai pemain. Ronaldo akan berada di pinggir lapangan sebagai bagian dari tim DRX Legends.

Mantan pemain Real Madrid itu mengakui kondisi fisiknya sudah tidak lagi seperti masa kejayaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia tidak aktif bermain sepak bola dan lebih banyak menekuni tenis.

"Tentu saja, ketika orang berpikir tentang saya, mereka berpikir ketika saya cepat, menggiring bola, dan mencetak gol, tapi Anda tahu, saya rasa tidaklah ide yang bagus untuk menunjukkan saya sekarang dalam kondisi buruk bermain, dan kondisi yang sangat lambat," ungkapnya.

Meski demikian, Ronaldo menegaskan bahwa laga tersebut tetap akan menjadi ajang silaturahmi dan hiburan bagi para legenda sepak bola dunia.

"Tapi maksud saya, ini akan menyenangkan, bertemu teman lama bersama dan menikmati pertandingan. Saya pikir ini akan menjadi malam yang indah, jadi saya berharap stadion akan penuh. Datanglah, karena ini akan menjadi pertandingan yang indah," katanya.

Dalam laga tersebut, DRX Legends akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Frank Ribéry, Claude Makélélé, Sebastien Frey, Fabio Cannavaro, David Silva, Keisuke Honda, Michel Salgado, John Arne Riise, Alessandro Del Piero, hingga deretan legenda Indonesia seperti Arthur Irawan, Ismed Sofyan, Maman Abdurrahman, Ponaryo Astaman, Irfan Bachdim, Firman Utina, dan Greg Nwokolo.

Sementara itu, Barca Legends juga menurunkan banyak mantan bintang seperti Rivaldo, Ricardo Quaresma, Javier Saviola, Juan Pablo Sorín, Phillip Cocu, Cristian Tello, hingga Marc Crosas yang akan meramaikan laga di GBK.