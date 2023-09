Ronaldo Ungkap Alasan Ogah Tukar Jersey dengan Pemain AS Roma

Cristiano Ronaldo saat berseragam Juventus melawan AS Roma di Serie A (Foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo, yang sering dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, akhirnya membuka suara mengenai alasan dia menolak bertukar jersey dengan pemain dari AS Roma.

Superstar asal Portugal ini memiliki karier yang cemerlang, dihiasi dengan lima penghargaan Ballon d’Or dan berbagai rekor. Alami saja, banyak pemain yang bermimpi untuk bertukar jersey dengan penyerang ikonik ini setelah pertandingan, sebuah tradisi umum dalam sepak bola. Namun, ternyata ada alasan khusus mengapa Ronaldo menghindari tindakan ini dengan pemain AS Roma.

Kegengsiannya ini berawal dari sebuah pertandingan Liga Champions UEFA pada tahun 2007. Kala itu, ia bermain untuk Manchester United melawan AS Roma di Old Trafford. Setelah kekalahan 2-1 di leg pertama, skuad Sir Alex Ferguson membuat comeback menakjubkan, mengalahkan AS Roma 7-1 di leg kedua.

Berbicara kepada Daily Express pada tahun 2018, Ronaldo menjelaskan hubungannya yang renggang. "Ketika skornya 6-0, mereka meminta saya untuk berhenti, seorang lawan memohon agar saya berhenti melakukan dribbling. Yang lainnya mengancam akan melukai saya. AS Roma? Tidak ada pemain yang ingin saya tukar jersey dengannya," kata Ronaldo.

Tak Ada Pertukaran Jersey di Serie A Juga

Menurut Tribuna, bahkan selama masa karirnya di Serie A bersama Juventus, Ronaldo tidak pernah bertukar jersey dengan pemain AS Roma, mempertahankan sikapnya selama bertahun-tahun.

Dunia sepak bola dikejutkan ketika Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan sepak bola Eropa pada Januari lalu. Penyerang berusia 38 tahun itu bergabung dengan tim Liga Profesional Arab Saudi, Al Nassr, setelah keluar dari Manchester United dengan cara yang dramatis.

Transfer ini memicu tren, dengan bintang besar lainnya seperti Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, N’Golo Kante, Fabinho, dan Jordan Henderson juga membuat langkah-langkah mahal ke klub Saudi musim panas ini.

Ronaldo akan kembali ke lapangan akhir pekan ini, saat timnya, Al Nassr, akan berhadapan dengan Al Raed pada Sabtu (16/9/2023) sore. Dengan dunia sepak bola Arab Saudi yang semakin memanas, semua mata akan tertuju pada legenda asal Portugal ini saat ia memasuki lapangan.