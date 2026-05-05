Rosan Sebut Investasi Sumbang 32 Persen Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Capaian ini mencatatkan tren positif karena lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang sebesar 4,87 persen maupun Kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyambut baik data tersebut. Ia menyoroti peran investasi yang semakin dominan dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional.

"Alhamdulillah kan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, kembali lagi ini kan menunjukkan bahwa memang growth kita, ekonomi kita ini berjalan sangat baik, sangat positif," ujar Rosan kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Lonjakan Kontribusi Investasi

Rosan membeberkan bahwa porsi investasi menyumbang 32 persen dari total pertumbuhan 5,61 persen tersebut. Angka ini setara dengan kontribusi sebesar 1,8 persen terhadap angka pertumbuhan nasional.

Pencapaian ini dianggap spesial lantaran selama ini kontribusi investasi biasanya hanya tertahan di angka 28 hingga 29 persen. Namun, pada awal tahun 2026 ini, mesin investasi berhasil memberikan dorongan yang lebih kuat bagi ekonomi.

"Jadi itu yang di mana kan selama ini investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29 persen ya, Alhamdulillah ini 32 persen," tambah Rosan.

Data PDB dan Catatan Triwulanan

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, secara nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB). Sementara itu, berdasarkan harga konstan (ADHK), nilainya tercatat sebesar Rp3.447,7 triliun.

Meski tumbuh impresif secara tahunan (year on year), BPS mencatat adanya kontraksi secara triwulanan (quarter to quarter) sebesar 0,77 persen jika dibandingkan dengan Kuartal IV-2025. Hal ini merupakan pola musiman yang lumrah terjadi pada awal tahun.

Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi yang disokong kuat oleh sektor investasi ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas dan akselerasi ekonomi sepanjang tahun 2026.