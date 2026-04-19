Rosenior Bingung Kok Chelsea Bisa Kalah dari MU

Ukuran Font Kecil Besar

Liam Rosenior mengatakan kekalahan 1-0 malam ini dari Manchester United adalah 'hasil yang sulit diterima' setelah Chelsea mengendalikan permainan di Stamford Bridge dan tiga kali membentur tiang gawang.

The Blues memiliki peluang yang lebih baik sepanjang 90 menit. Estevao Willian hampir mencetak gol dengan tendangan yang mengenai tiang gawang di awal babak pertama sebelum ditarik keluar karena cedera, dan Enzo Fernandez juga hampir mencetak gol dengan tembakan terarah dari dalam kotak penalti United.

Sayangnya, beberapa saat sebelum jeda babak pertama, dan saat Wesley Fofana keluar lapangan setelah menerima perawatan, United memecah kebuntuan ketika Matheus Cunha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti.

Pada babak kedua, Liam Delap menyundul bola yang membentur mistar gawang, dan Wesley Fofana melakukan hal yang sama tak lama kemudian. Moises Caicedo juga hampir mencetak gol dengan tendangan keras dari jarak jauh, tetapi itu bukan untuk The Blues.

"Hasil ini sangat sulit diterima," kata Rosenior dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Mereka hanya memiliki satu peluang mencetak gol ke gawang kami saat kami bermain dengan sepuluh pemain karena cedera, dan mereka berhasil mencetak gol."

"Kami melancarkan serangan bertubi-tubi, mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, dan ada momen-momen yang tidak kami manfaatkan – kami beberapa kali membentur tiang gawang."

"Yang tidak boleh kita lakukan adalah terjebak dalam siklus di mana kita merasa hari ini bukan hari keberuntungan kita, atau kita merasa kasihan pada diri sendiri karena kita harus terus bekerja dan membalikkan keadaan ini."

The Blues menguasai hampir 60 persen bola selama 90 menit dan mencatatkan 21 tembakan berbanding empat tembakan milik United, aspek-aspek performa yang menurut Rosenior dapat ditingkatkan dalam pertandingan mendatang.

"Orang-orang tidak ingin mendengar saya mengatakan betapa bagusnya permainan kami tetapi tidak memenangkan pertandingan," katanya. "Kami di sini untuk menang, dan ada banyak elemen dari proses dan hal-hal mendasar yang sedang kami teliti yang menunjukkan bahwa jika Anda tetap berada dalam proses ini, kami akan memenangkan pertandingan sepak bola."

"Saat ini memang tidak terlihat seperti itu, tetapi kenyataannya Manchester United datang ke sini, hanya melepaskan satu tembakan ke gawang kami saat kami [untuk sementara] bermain dengan sepuluh pemain dan memenangkan pertandingan 1-0, yang seharusnya hampir mustahil."