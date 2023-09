Rossa, Lyodra, Lesti Bersaing di Indonesia Music Awards 2021

Rossa bersaing dengan Lyodra, Lesti, Happy Asmara, dan Anneth Delliecia di Indonesia Music Awards 2021 pada kategori Female Singer of The Year.

Lima penyanyi solo perempuan itu menjadi nominasi untuk kategori tersebut di ajang bergensi bagi para insan musik tanah air.

Selain itu, Andmesh Kamaleng, Iwan Fals, Judika, Mahen dan Rizky Febian, bersaing pada kategori male singer of the year di ajang tersebut.

Pada ajang penghargaan Indonesia Music Awards 2021 yang pertama kali digelar itu, terdapat 12 kategori dan akan digelar pada 6 Desember 2021.

"Kami selalu berkomitmen untuk mendukung program-program penghargaan atau apresiasi para pelaku di industri apapun di Indonesia, termasuk industri musik Tanah Air," kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI, Jakarta, Kamis, (18/11/2021).

Adanya gelaran penghargaan untuk insan musik Indonesia itu juga menjadi wujud untuk memajukan musik Indonesia.

"Kami rasa hadirnya Indonesia Music Awards 2021 ini tepat diadakan di penghujung tahun 2021. Ini menjadi persembahan langit musik kepada rekan musisi serta penikmat musik itu sendiri," tambahnya.

Banyak nama-nama yang tidak asing di dunia musik ikut bersaing pada ajang bergengsi ini. Mereka adalah Denny Caknan, Ade Govinda, Ungu, Tiara Andini, Afgan, Raisa, Iwan Fals, dan masih banyak lagi.

Lantas, siapa saja yang bersaing pada ajang bergengsi musik Indonesia itu? Berikut adalah daftar kategori dan nominasinya:

SONG OF THE YEAR

Lantas - Juicy Luicy (A1)Los Dol - Denny Caknan (A2)Melukis Senja - Budi Doremi (A3)Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth Delliecia (A4)Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda Feat. Fadly (A5)

COLLABORATION OF THE YEAR

Aku Yang Salah - Mahalini X Nuca (B1)Bismillah Cinta - Ungu & Lesti (B2)Cintanya Aku - Tiara Andini, Arsy Widianto (B3)Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda Feat. Fadly (B4)Tunjukkan - Afgan & Raisa (B5)

NEW ARTIST OF THE YEAR

Gangga - Forever (C1)Kaleb J - It's Only Me (Studio Version) (C2)Khifnu - Katakan Saja (C3)Mahalini - Melawan Restu (C4)Stevan Pasaribu - Belum Siap Kehilangan (C5)

SOCIAL MEDIA ARTIST OF THE YEAR

Anneth Delliecia (D1)Betrand Peto Putra Onsu (D2)Lesti Kejora (D3)Lyodra (D4)Tiara Andini (D5)

MALE SINGER OF THE YEAR

Andmesh Kamaleng (E1)Iwan Fals (E2)Judika (E3)Mahen (E4)Rizky Febian (E5)

FEMALE SINGER OF THE YEAR

Anneth Delliecia (F1)Happy Asmara (F2)Lesti Kejora (F3)Lyodra (F4)Rossa (F5)

DUO / GROUP / BAND OF THE YEAR

Armada (G1)Dewa 19 (G2)D'Masiv (G3)Maliq & D'Essentials (G4)NOAH (G5)

ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR

Bertaut - Nadin Amizah (H1)C.H.R.I.S.Y.E - Diskoria, Laleilmanino, Eva Celia (H2)Kota - Dere (H3)Melawan Hati- Fiersa Besari Feat. Prinsa Mandagie (H4)To The Bone - Pamungkas (H5)

THROWBACK HITS OF THE YEAR

Cinta dalam Hati - Ungu (I1)Dan - Sheila On 7 (I2)Hampa - Ari Lasso (I3)Kangen - Dewa 19 (I4)Ku Tak Bisa - SLANK (15)

SONGWRITER / COMPOSER OF THE YEAR

3 Composer - Salah Benar (J1)Ade Govinda - Tanpa Batas Waktu (J2)Laleilmanino - C.H.R.I.S.Y.E (J3)Rian Ekky Pradipta - Wanita (J4)Yovie Widianto - Memilih Aku (J5)

ALBUM OF THE YEAR

Arti Untuk Cinta - Arsy Widianto, Tiara Andini (K1)Lyodra - Lyodra (K2)Pun Aku - Iwan Fals (K3)Raya - Maliq & D'Essentials (K4)Solipsism 0.2 - Pamungkas (K5)

TOP NADA SAMBUNG PRIBADI

Ampun Bang Jago - Tian Storm, Ever Slkr (L1)Awas Jatuh Cinta - Armada (L2)Di Saat Aku Tersakiti - Dadali (L3)Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng (L4)Kulepas Dengan Ikhlas - Lesti (L5)