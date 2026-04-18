Rossa Tempuh Jalur Hukum, 78 Akun Medsos Dilaporkan ke Bareskrim

Ukuran Font Kecil Besar

Penyanyi Rossa resmi mengadukan 78 akun media sosial ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 17 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah serta pencemaran nama baik yang dinilai merugikan dirinya.

Rossa menegaskan langkah ini bukan semata dilandasi emosi. Ia menyebut dampak yang ditimbulkan sudah menyentuh kerugian secara materi.

Ia menduga serangan terhadap dirinya di berbagai platform dilakukan secara sistematis. Ia menilai ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan finansial.

"Manajemen saya bilang, 'Kok ini malah banyak buzzer, banyak clippers gitu. Terus mereka memberikan link-link untuk afiliasi. Jadi semacam clickbait lah ya biar netizen bisa masuk ke akun jualan mereka. Ini sih sudah enggak sehat ya," kata Rossa kepada wartawan, Jakarta, dikutip Sabtu (19/4/2026).

Lebih lanjut, Rossa merasa perlu bertindak karena serangan serupa juga dialami sejumlah artis lain, termasuk Bunga Citra Lestari dan Maia Estianty.

"Unge (BCL) dan Maia juga bilang, mereka sering mengalami hal serupa. Jadi ada unggahan nih seperti berita gitu supaya masyarakat percaya, tapi setelah diklik ternyata isinya link jualan," katanya.

Kuasa Hukumnya Natalia Rusli menjelaskan, pelaporan ini juga bertujuan memberikan pembelajaran kepada publik agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menilai sangat disayangkan jika reputasi yang dibangun selama puluhan tahun bisa rusak akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Natalia menegaskan reputasi Rossa tidak dibangun dalam waktu singkat. Ia meminta semua pihak tidak menggunakan sosial media untuk menjatuhkan orang lain.

“Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat untuk menggunakan media sosial tanpa menjatuhkan orang lain,” ucapnya.

Sebagai informasi, tim kuasa hukum telah mengidentifikasi ratusan akun yang diduga menyebarkan konten fitnah. Dari jumlah tersebut, 79 akun menunjukkan itikad baik dengan menghapus unggahan serta menyampaikan permintaan maaf.

Sementara itu, 78 akun lainnya yang kini dilaporkan ke pihak berwajib tidak memberikan respons atas somasi yang telah dikirimkan sebelumnya.