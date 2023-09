RRQ Hoshi Melaju ke Grand Final MPL Indonesia Season 10

RRQ Hoshi berhasil mengamankan tempat di liga esports nasional Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL Indonesia) Season 10 setelah mengalahkan Onic Esports pada babak final upper bracket, Jumat (21/10/2022) malam.

RRQ Hoshi, yang diperkuat oleh Vyn, R7, Skylar, Clayyy dan Alberttt, menumbangkan para punggawa Onic Esports, yang terdiri dari Butsss, Kiboy, CW, Sanz dan Kairi, dengan skor akhir 3-1.

Dalam pertandingan best of five -- mencari tim untuk memenangi tiga gim terlebih dahulu -- yang digelar secara luring dan disiarkan lewat YouTube MPL Indonesia itu, RRQ Hoshi tertinggal pada gim pertama yang memberikan keunggulan 1-0 untuk Onic Esports.

Onic Esport bermain agresif dengan mengumpulkan 13 poin kill, menyisakan satu poin kill untuk RRQ Hoshi, dan mengakhiri pertandingan dalam waktu kurang dari 15 menit.

Gim kedua berlangsung panas. RRQ Hoshi seakan ingin membalas kekalahannya pada gim pertama. Onic Esport dibuat menyerah saat RRQ Hoshi memporak-porandakan base pada menit ke-15 untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Tak terima dengan kekalahan pada gim kedua, Onic Esports berupaya keras untuk menahan gempuran RRQ Hoshi sembari juga melakukan perlawanan sengit pada gim ketiga. Hal itu terlihat dari jumlah pertukaran poin kill yang tidak berbeda jauh antara keduanya.

Namun, tim landak kuning lagi-lagi tidak dapat mempertahankan base miliknya ketika RRQ Hoshi melancarkan serangan untuk mengembalikan keadaan memimpin pertandingan dengan 2-1.

Memasuki gim penentu bagi RRQ Hoshi, Onic Esports berjuang habis-habisan pada gim keempat di mana Kairi berhasil mencuri poin kill pertama.

Memimpin pada awal gim, tim landak kuning bertekad untuk memaksa RRQ Hoshi memainkan gim kelima. Namun, keadaan berbalik pada menuju late gim ketika pertarungan sengit terjadi pada menit ke-25.

RRQ Hoshi menumbangkan empat pemain Onic Esports dengan menyisakan Sanz yang berusaha mempertahankan base. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Vyn dan kawan-kawan untuk merebut base dan memenangi pertandingan 3-1.

Kemenangan tersebut membuat RRQ Hoshi memastikan tempat di babak Grand Final, yang akan berlangsung Minggu. Keberhasilan tersebut juga mengantarkan RRQ Hoshi untuk mengamankan tempat di turnamen Mobile Legends tingkat dunia M4 World Championship 2022.

Sementara itu, Onic Esport, yang pemuncak klasemen pada musim reguler, harus turun ke lower bracket untuk berhadapan dengan Aura Fire. Keduanya akan berebut tiket menuju grand final pada babak final lower bracket, Sabtu.