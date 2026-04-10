Rugi 2025 Naik Nyaris 5 Kali, Layanan 'Kelas Sultan' Garuda Indonesia Tersisa 1 Pesawat

Mungkin tak banyak yang tahu, PT Garuda Indonesia (Persero/GIAA) Tbk, kini hanya memiliki satu pesawat dengan layanan first class. Sebelumnya, dua pesawat. Hal ini disebabkan keuangan perseroan yang terus merugi, sehingga layanan berkelas “sultan” itu terancam bubar.

Mengutip One Mile at a Time, kondisi tersebut memang benar adanya. Akibat tekanan dari sisi keuangan, Garuda Indonesia terpaksa membatasi layanan kelas satu alias first class. Sementara itu, dari sisi armada, sebenarnya tidak terlalu buruk.

Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan sekitar 80 unit pesawat, namun hanya satu jenis yang memiliki kabin first class, yakni Boeing 777-300ER.

Padahal, Garuda Indonesia sempat memiliki delapan unit pesawat Boeing 777-300ER berkabin first class, yakni PK-GIG dan PK-GIF. Sementara itu, enam pesawat lainnya kini sudah tidak lagi memiliki kursi kelas satu setelah dilakukan konfigurasi ulang.

Dari dua pesawat first class tersebut, kini hanya satu yang beroperasi, yakni PK-GIF, karena PK-GIG tidak diterbangkan sejak Januari 2026.

Menariknya, pesawat berkabin first class tersebut memiliki tugas ganda, yakni melayani penerbangan komersial atau digunakan sebagai pesawat kepresidenan untuk keperluan kenegaraan.

Alhasil, pesawat first class milik Garuda Indonesia itu kerap ditarik dari jadwal reguler jika ada tugas kenegaraan yang membutuhkan penerbangan ke luar negeri. Akibatnya, operasional penerbangan berkelas “sultan” menjadi tidak konsisten.

Tekor 2025 Lompat 4 Kali

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, maskapai bersandi saham GIAA ini membukukan rugi bersih sebesar US$319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut membengkak nyaris 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$69,77 juta atau setara Rp1,18 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendapatan usaha terkonsolidasi, Garuda Indonesia membukukan US$3,22 miliar atau turun 5,9 persen dibandingkan periode 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menyebut kerugian tersebut dipengaruhi fluktuasi nilai tukar (kurs), ditambah peningkatan biaya tetap (fixed cost) seiring intensitas program pemulihan armada yang belum optimal.

“Tidak dapat dipungkiri, penurunan kinerja Garuda Indonesia Group utamanya dipengaruhi terbatasnya kapasitas produksi di semester I-2025. Jumlah unserviceable aircraft masih menunggu scheduled maintenance,” kata Glenny, dikutip Jumat (20/3/2026).

Glenny menambahkan, Garuda Indonesia terus memaksimalkan jumlah serviceable aircraft hingga akhir 2025 menjadi 99 armada, naik dibandingkan Juni 2025 yang berjumlah 84 armada.

Adapun total armada yang belum dapat melayani penerbangan hingga akhir 2025 mencapai 43 pesawat dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian perawatan.

Keterbatasan armada ini, diakui Glenny, memicu penurunan jumlah penumpang Garuda Indonesia. Pada 2025, jumlah penumpang mencapai 21,2 juta, turun 10,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkali-kali Disuntik Uang Negara

Pada 2020, Garuda Indonesia menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) atau Mandatory Convertible Bond (MCB) senilai Rp8,5 triliun.

Artinya, Garuda Indonesia memperoleh dana talangan dari pemerintah melalui skema OWK. Dana tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional maskapai yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Pada Desember 2022, pemerintah kembali menyuntikkan dana segar sebesar Rp67,5 triliun melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana tersebut digunakan untuk restorasi pesawat, pemeliharaan suku cadang, serta penyehatan arus kas.

Selanjutnya, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia melalui Danantara Asset Management (DAM) memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) kepada Garuda Indonesia sebesar US$450 juta atau setara Rp6,65 triliun. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk anak usaha, yakni PT Citilink Indonesia.

Masih pada tahun yang sama, tepatnya akhir Desember 2025, Danantara kembali menyuntikkan dana sebesar Rp23,67 triliun guna menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan.

Artinya, meski telah berkali-kali mendapat suntikan dana segar, kondisi keuangan Garuda Indonesia belum juga pulih, bahkan semakin tertekan dan berada di ambang kebangkrutan.