Rumah Sehat BAZNAS Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Tim Rumah Sehat BAZNAS bergerak cepat terjunkan dokter dan ambulans untuk membantu evakuasi serta penanganan medis korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. (Foto: Dok. BAZNAS RI)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui tim Rumah Sehat BAZNAS bergerak cepat merespons kecelakaan antara kereta api jarak jauh dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Tim diterjunkan untuk membantu evakuasi korban serta memberikan layanan kesehatan darurat. Pada fase awal, BAZNAS mengirim Tim Rumah Sehat BAZNAS yang terdiri atas satu dokter dengan dua armada ambulans.

Respons Cepat di Lokasi Kejadian

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menyatakan bahwa BAZNAS langsung menurunkan tim dan ambulans ke lokasi kejadian sebagai bentuk respons cepat dalam situasi darurat ini.

“Kami menurunkan tim Rumah Sehat BAZNAS lengkap dengan ambulans untuk membantu evakuasi korban dan memastikan mereka segera mendapatkan penanganan medis,” ujarnya.

Menurutnya, BAZNAS bersama petugas gabungan turut melakukan evakuasi korban dari rangkaian kereta serta memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Dukungan Moril dan Koordinasi Lanjutan

Selain itu, Sodik juga menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan menegaskan komitmen BAZNAS untuk terus hadir dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

“Semoga para korban yang wafat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan,” tambahnya.

Sodik menambahkan, BAZNAS akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan optimal.

Sebagai informasi, peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi pukul 08.45 WIB, total korban tewas tercatat mencapai 14 orang. Sementara itu puluhan korban lainnya mengalami luka dan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat.