Rupiah Babak Belur hingga Tembus Rp17.301/US$, Petinggi BI Tenang-tenang Saja

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu (15/4/2026) melemah 16 poin atau 0,09 persen menjadi Rp17.143 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.127 per dolar AS. (Foto: Shutterstock)

Pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$) yang terpuruk hingga Rp17.301/US$ pada Kamis (23/4) benar-benar bikin 'ngeri-ngeri sedap' alias miris. Meski pada Jumat (24/4) sedikit menguat ke level Rp17.228/US$.

Atas fenomena ini, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Juli Budi Winantya mengatakan telah terjadi pergeseran aliran modal di pasar keuangan global ke safe haven assets. "Sementara aliran modal ke emerging market semakin terbatas," kata Juli di Bandung, Jawa Barat (Jabar), dikutip Sabtu (25/4/2026).

Dia mengatakan, terjadi kenaikan imbal hasil atau yield (kupon) US Treasury yang dipengaruhi oleh perkiraan defisit fiskal AS menjadi lebih besar. Salah satu alasannya karena pemerintah AS memerlukan dana tunai besar untuk membiayai perang dengan Iran.

"Amerika Serikat akan mengeluarkan belanja yang lebih besar. Defisit fiskal lebih besar, maka dampaknya imbal hasil lebih tinggi. Yield US Treasury 10 tahun maupun 2 tahun terus meningkat," terang Juli.

Perkembangan tersebut berdampak sangat memengaruhi pergerakan modal dari negara berkembang yang berbalik ke AS dengan porsi yang meningkat. "Dampaknya apresiasi dolar AS terus terjadi. Dolar AS menguat terhadap hampir semua mata uang," ujar Juli.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan, tekanan terhadap mata uang rupiah tidak berdiri sendiri, namun sejalan dengan pelemahan mata uang di kawasan Asia.

Kondisi global, termasuk eskalasi konflik geopolitik ditambah sentimen pasar keuangan dunia, masih menjadi faktor utama yang membuat penguatan rupiah sulit terjadi.

“Tekanan terhadap rupiah hari ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang juga menekan mata uang regional. Pergerakan rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year to date sebesar 3,54 persen,” kata Destry.

Di tengah tekanan tersebut, Destry memastikan BI terus mengintensifkan langkah stabilisasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya tarik aset domestik, sekaligus meredam volatilitas di pasar keuangan.

“Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah berlanjutnya dampak konflik Timur Tengah," terang Destry.

"Langkah stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui intervensi di pasar offshore (NDF), pasar domestik (spot dan DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder. Cadangan devisa juga tetap kuat sebesar 148,2 miliar dolar AS, pada akhir Maret 2026,” tambahnya.