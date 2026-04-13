Rupiah Ditutup Loyo Rp17.105/US$, Analis: Dampak Gagalnya Perundingan Damai AS-Iran

Keputusan Bank Indonesia menahan BI Rate di level 4,75% berdampak kepada penguatan rupiah ke level Rp16.935 per dolar AS pada penutupan Rabu (21/1/2026). (Foto: Antara)

Nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar AS (US$) ditutup di Rp17.105/US$ pada perdagangan Senin (13/4/2026). Angka ini melemah tipis dibandingkan penutupan Jumat (10/4) yang berada di level Rp17.104/US$.

Pelemahan mata uang Garuda memang tipis, karena hanya 1 poin atau setara 0,006 persen. Pergerakan rupiah sejalan dengan hampir seluruh mata uang di Asia. Sebut saja rupee India menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia, anjlok hingga 0,65 persen, disusul baht Thailand yang melemah 0,47 persen.

Selanjutnya, won Korea Selatan terjun 0,32 persen, peso Filipina turun 0,28 persen, dan yen Jepang melemah 0,21 persen. Diikuti ringgit Malaysia terkoreksi 0,19 persen dan dolar Singapura tergelincir 0,13 persen. Sementara itu, yuan China melemah tipis 0,07 persen.

Di sisi lain, dolar Taiwan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar setelah ditutup naik 0,02 persen. Kemudian, dolar Hong Kong berhasil membalikkan keadaan dan menguat tipis 0,004 persen terhadap the greenback.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menyebut sentimen berasal dari faktor eksternal, yakni blokade AS menyusul kegagalan perundingan perdamaian antara AS dan Iran pada akhir pekan.

"Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz, meningkatkan taruhan setelah perundingan maraton dengan Iran gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, membahayakan gencatan senjata dua minggu yang rapuh," ungkap Ibrahim di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Komando Pusat AS mengatakan pasukan AS akan mulai menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran pada pukul 10 pagi ET (14.00 GMT) pada Senin (13/4).

Blokade akan "diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman," demikian pernyataan yang disampaikan melalui media sosial (medsos) X, dulu twitter.