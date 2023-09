Rupiah Harap-Harap Cemas Soal Kebijakan Suku Bunga Acuan BI

Rupiah pada Selasa (17/1/2023) pagi ini turun 90 poin atau 0,60 persen ke posisi Rp15.135 per dolar AS ketimbang posisi pada penutupan sebelumnya Rp15.045 per dolar AS. (Foto: iStockphoto.com)

Para investor ditengarai masih harap-harap cemas dengan penantian kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Imbasnya, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (17/1/2023) pagi berbalik melemah setelah menguat tajam beberapa hari terakhir.

Rupiah pagi ini turun 90 poin atau 0,60 persen ke posisi Rp15.135 per dolar AS ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.045 per dolar AS.

"Rupiah diperkirakan akan range-bound dengan kecenderungan terkoreksi terbatas. Dolar AS rebound dari penurunan tajam dalam beberapa sesi terakhir," kata Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong seperti dikutip Antara di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Lukman mengatakan rupiah menguat tajam akhir-akhir ini mendekati level psikologis Rp15.000. Sementara itu investor cenderung menunggu dan menantikan hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk kebijakan BI mendatang, terutama terkait suku bunga.

Pada Kamis (19/1/2023) BI diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Investor juga berharap BI akan mengomentari cadangan devisa, surplus dan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor.

Ia memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah hari ini berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 21-22 Desember 2022 lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen.

Suku bunga deposit facility juga dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo beberapa waktu lalu mengatakan selain mengendalikan inflasi, pada 2023 bank sentral akan terus mengendalikan nilai tukar rupiah agar lebih stabil, bahkan lebih menguat ke level Rp15.070 per dolar AS.

Sementara menurut Kepala Ekonom BCA David Sumual, BI berpotensi kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Ia memperkirakan BI masih akan meneruskan pengetatan kebijakan moneter pada kuartal I sampai kuartal II 2022 karena bank sentral negara-negara lain di dunia, termasuk bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (Fed) masih berpotensi menaikkan suku bunga acuan.

BI juga diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan karena inflasi masih akan tinggi di kuartal I 2022 ditopang oleh kenaikan harga produk di sektor jasa dan kenaikan upah riil masyarakat.

Pada Senin (16/1/2023) rupiah ditutup menguat 104 poin atau 0,68 persen ke posisi Rp15.045 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.149 per dolar AS.