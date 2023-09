Rupiah Hari Ini Tembus Rp15.745 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah pada Jumat (4/11) sudah menembus level Rp15.745 per dolar AS. Rupiah kembali melemah seiring kebijakan yang Bank Sentral Amerika Serikat (AS) buat.

Posisi rupiah pada hari ini kembali melemah 50 poin atau 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya. Pada Kamis kemari rupiah berada pada level Rp15.663 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia pada Jumat terpantau berada di zona hijau dan mengalami penguatan tipis. Untuk Yen Jepang menguat 0,15 persen, baht Thailand menguat 0,33 persen, peso Filipina menguat 0,04 persen, won Korea Selatan melemah 0,11 persen, dan yuan China menguat 0,06 persen.

Dolar Singapura menguat 0,17 persen dan dolar Hong Kong terpantau stagnan pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Selain itu untuk mata uang utama negara maju juga berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,15 persen, poundsterling Inggris menguat 0,33 persen, dan franc Swiss menguat 0,17 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,19 persen, dan dolar Kanada menguat 0,14 persen.

Sejumlah analis menduga, melemahnya rupiah ini akibat kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, pada Kamis rupiah terpantau melemah usai bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve atau Fed, memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga.

Rupiah kemarin melemah 16 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp15.663 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.647 per dolar AS.