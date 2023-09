Rupiah Hijau Tipis di Tengah Penantian Data Tenaga Kerja AS

Rupiah pada Kamis (9/3/2023) ditutup menguat lima poin atau 0,03 persen ke posisi Rp15.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.438 per dolar AS. (Ilustrasi: iStockphoto.com)

Di tengah penantian pasar atas data tenaga kerja Amerika Serikat (AS), nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir perdagangan Kamis (9/3/2023) menghijau tipis.

"Pelemahan rupiah terhadap dolar AS cenderung lebih rendah dibanding pelemahan kemarin seiring dengan aksi wait and see (mencermati) pelaku pasar pada data tenaga kerja AS besok dan inflasi minggu depan," kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Investor fokus pada data pekerjaan AS untuk Februari yang akan dirilis pada Jumat (10/3/2023) untuk konfirmasi bahwa pertumbuhan pekerjaan yang kuat terus mendukung kenaikan suku bunga yang lebih besar. Dolar melonjak sejak data pada 3 Februari menunjukkan bahwa pemberi kerja menambahkan 517 ribu pekerjaan pada Januari.

Para ekonom memproyeksikan perolehan pekerjaan 203 ribu, sementara upah diperkirakan naik 0,3 persen untuk bulan ini dan 4,8 persen secara tahunan.

Data inflasi harga konsumen pada Selasa (14/3/2023) juga akan menjadi kunci apakah Fed akan mempercepat kembali laju kenaikan suku bunganya. Diperkirakan akan menunjukkan bahwa harga-harga naik 0,4 persen pada Februari.

Rully menuturkan jika inflasi AS masih tinggi dan tren penurunannya sangat lambat menuju target Bank Sentral AS atau The Fed sebesar dua persen maka kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya 0,5 persen pada akhir Maret 2023.

Pasar sekarang memperkirakan peluang hampir 70 persen untuk kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed 21-22 Maret, menurut alat FedWatch CME.

Sementara, dari faktor internal, data cadangan devisa Indonesia masih pada tren peningkatan, yakni 140,3 miliar dolar AS pada Februari 2023, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Januari 2023 sebesar 139,4 miliar dolar AS.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp15.450 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.426 per dolar AS hingga Rp15.459 per dolar AS.

Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis menguat ke posisi Rp15.438 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp15.451 per dolar AS.