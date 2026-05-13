Rupiah Jeblok ke Rekor Terburuk, Bayang-bayang PHK Mengintai

Nilai tukar rupiah sedang tidak baik-baik saja. Mata uang Garuda kembali mencatatkan sejarah kelam dengan terperosok ke level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini menjadi level terlemah sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus alarm keras bagi stabilitas dunia usaha nasional.

Pelemahan ekstrem ini mulai merembet ke sektor riil. Para pengusaha kini mulai blak-blakan menyuarakan kekhawatiran terkait daya tahan operasional perusahaan yang kian menipis. Jika tekanan kurs tak segera mereda, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diprediksi tinggal menunggu waktu.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, menegaskan bahwa kondisi ini telah merusak psikologi pasar dan perencanaan bisnis. "Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik yang berkelindan," ujar Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Efek Domino: Biaya Impor dan Logistik Meroket

Bagi pengusaha, angka Rp17.500 bukan sekadar statistik di layar bursa, melainkan beban nyata pada cash flow. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan logistik internasional kini berada di garis depan badai ekonomi ini.

Kenaikan nilai dolar secara otomatis mengerek biaya produksi. Sarman menjelaskan, pembengkakan biaya operasional ini akan memaksa pelaku usaha mengambil keputusan pahit, yakni penyesuaian harga di tingkat konsumen.

"Daya tahan pelaku usaha itu ada batasnya. Jika pelemahan ini terus berlanjut, dikhawatirkan terjadi penyesuaian harga di masyarakat. Efeknya jelas: daya beli merosot dan inflasi akan mendaki," tegasnya.

UMKM di Persimpangan Jalan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok yang paling berdarah-darah menghadapi situasi ini. Tidak seperti perusahaan besar yang memiliki lindung nilai (hedging), UMKM terjepit di antara kenaikan biaya distribusi dan ketakutan kehilangan pelanggan.

"Pelaku UMKM semakin tertekan. Harga bahan baku dan distribusi naik, sementara kalau mereka menaikkan harga jual, risikonya barang tidak laku. Ini posisi simalakama bagi mereka," tambah Sarman.

Jurus Efisiensi demi Bertahan Hidup

Untuk menghindari kolaps, sejumlah inovasi radikal mulai dilakukan dunia usaha. Langkah mitigasi yang diambil mulai dari penghematan biaya operasional secara besar-besaran hingga mencoba mencari subtitusi bahan baku lokal, meski diakui hal ini tidak bisa dilakukan di semua sektor.

Salah satu strategi yang mulai marak adalah penyesuaian ukuran produk atau yang sering dikenal sebagai shrinkflation. Pengusaha memilih mengurangi dimensi atau volume produk ketimbang menaikkan harga jual, agar barang tetap bisa terjangkau oleh pasar yang daya belinya tengah tergerus.

Namun, pengusaha mengingatkan bahwa jurus-jurus efisiensi ini hanya bersifat sementara. Tanpa intervensi moneter yang kuat untuk menstabilkan rupiah ke level fundamentalnya, dunia usaha khawatir 'napas' mereka tidak akan sampai ke penghujung tahun, dan opsi pengurangan tenaga kerja alias PHK menjadi jalan terakhir yang tak terelakkan.