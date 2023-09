Rupiah ‘Kena Getah’ The Fed Agresif tapi BI Adem Ayem

Transaksi nilai tukar atau kurs rupiah antarbank di Jakarta Jumat (24/6/2022) jelang akhir pekan berpeluang melemah. Ini lantaran pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell bahwa bank sentral akan agresif dalam pengetatan moneter. Pada saat yang sama, Bank Indonesia masih adem ayem dengan mempertahankan suku bunga acuan.

Rupiah pagi ini bergerak melemah 4 poin atau 0,03 persen ke posisi Rp14.845 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.841 per dolar AS.

"Nilai tukar rupiah masih berpotensi tertekan hari ini terhadap dolar AS, tapi masih bergerak di kisaran yang tidak jauh berbeda dari perdagangan sebelumnya," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Menurut Ariston, tekanan terhadap rupiah masih karena sentimen The Fed di mana Powell semalam di hadapan anggota komite jasa keuangan DPR AS menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi dengan kebijakan pengetatan moneter yang agresif.

"Di satu sisi, Bank Indonesia masih belum menaikkan tingkat suku bunga acuannya sehingga jarak suku bunga acuan AS dengan BI bisa makin menyempit dan ini bisa memberikan tekanan ke rupiah," ujar Ariston.

Di sisi lain, lanjut Ariston, pagi ini sentimen pasar kelihatan lebih positif terhadap aset berisiko. Indeks saham Asia dibuka menguat.

"Ini mungkin bisa membantu penguatan rupiah di awal perdagangan hari ini," kata Ariston.

Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak melemah ke arah Rp14.800 per dolar AS dengan hingga Rp14.860 per dolar AS.

Pada Kamis (23/6) lalu, rupiah ditutup menguat 22 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.841 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.863 per dolar AS.