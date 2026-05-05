Rupiah Loyo ke Rp17.424 usai Sentuh Level Terendah

Nilai tukar rupiah ditutup melemah di level Rp17.424 per dolar AS pada perdagangan Selasa (5/5/2026) sore. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Ukuran Font Kecil Besar

Mata uang Garuda harus rela ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa (5/5/2026) sore. Nilai tukar rupiah melemah 30 poin atau 0,17 persen dan bertengger di level Rp17.424 per dolar Amerika Serikat (AS).

Laju rupiah sejatinya sudah tertatih-tatih sejak pembukaan. Sepanjang perdagangan hari ini, mata uang domestik tersebut bahkan sempat tertekan hingga menyentuh level terendah di angka Rp17.455 per dolar AS.

Kelesuan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang merespons dolar AS secara bervariasi. Yuan China tercatat merosot 0,16 persen, disusul ringgit Malaysia yang terkoreksi 0,18 persen, dan yen Jepang yang melemah tipis 0,03 persen.

Namun, beberapa mata uang tetangga berhasil melawan arus. Peso Filipina menguat 0,03 persen, dolar Singapura naik 0,02 persen, dan won Korea Selatan memimpin dengan apresiasi 0,37 persen.

Sentimen Perang AS dan Iran

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi membeberkan bahwa tekanan terhadap rupiah bersumber dari keperkasaan dolar AS di tengah memanasnya suhu geopolitik global. Konflik bersenjata antara AS dan Iran menjadi faktor utama yang merusak selera risiko investor.

"Sentimen pasar masih rapuh setelah eskalasi militer antara AS dan Iran yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Kondisi ini mendorong dolar AS menguat dan menekan mata uang emerging market, termasuk rupiah," papar Ibrahim.

Ketegangan di perairan Teluk kembali mendidih usai pasukan AS dan Iran saling bertukar serangan pada awal pekan ini. Menurut Ibrahim, perebutan kendali atas jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut langsung berimbas pada ekspektasi kebijakan moneter The Fed.

Fundamental Domestik Jadi Penahan

Meski dihantam sentimen negatif dari luar, pelemahan rupiah tidak terlampau dalam. Ibrahim menilai hal ini tertolong oleh fundamental ekonomi Indonesia yang masih terbilang sangat solid. Laporan terbaru mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sukses mencapai 5,61 persen secara tahunan.

Ke depan, Ibrahim memproyeksikan laju rupiah masih akan diwarnai fluktuasi dengan kecenderungan melemah dalam jangka pendek selama konflik di Timur Tengah belum mereda. Pada perdagangan berikutnya, rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp17.430 hingga Rp17.450 per dolar AS.