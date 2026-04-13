Rupiah Melemah Imbas Ancaman Trump Blokade Selat Hormuz

(Foto: Freepik)

Nilai tukar rupiah membuka perdagangan awal pekan dengan tren negatif. Mata uang Garuda terpantau melemah tipis di tengah memanasnya suhu geopolitik di kawasan Timur Tengah menyusul pernyataan keras Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Mengutip data pasar uang pada Senin (13/4/2026) pagi, rupiah merosot 17 poin atau 0,10 persen ke posisi Rp17.121 per dolar AS. Sebelumnya, pada penutupan perdagangan pekan lalu, rupiah masih nangkring di level Rp17.104 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyebutkan bahwa pelemahan ini bukan tanpa sebab. Gejolak di Selat Hormuz yang dipicu oleh kebijakan luar negeri AS menjadi aktor utama penekan rupiah.

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah meningkatnya ketidakpastian seputar geopolitik di Timur Tengah. Ini menyusul ancaman Trump untuk menutup Selat Hormuz setelah perundingan yang gagal dengan Iran,” kata Lukman seperti dikutip Senin.

Blokade Angkatan Laut AS

Ketegangan memuncak setelah Trump menyatakan bahwa AS akan segera memulai blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Langkah ekstrem ini diambil untuk mencegah apa yang disebut Trump sebagai aksi "pemerasan" oleh pihak Iran.

Melansir Sputnik News, Trump menegaskan bahwa Angkatan Laut AS akan mencegat semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari jalur perairan strategis tersebut hingga tercapai kesepakatan yang memungkinkan semua pihak melintas dengan aman.

Di sisi lain, Teheran tak tinggal diam. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Aziz, menyatakan bahwa setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz nantinya wajib membayar pungutan atau tarif tertentu.

Pemerintah Iran bersikeras menetapkan sistem pengelolaan dan pengendalian ketat di Selat Hormuz dan Teluk Persia demi menjaga kepentingan nasional mereka.

Ancaman Inflasi dan Suku Bunga Fed

Situasi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi pasokan minyak dunia, praktis mengerek kekhawatiran pasar akan lonjakan harga energi. Jika jalur ini terganggu, inflasi global dipastikan akan terkerek naik.

“Apabila situasi di Timur Tengah tidak membaik, maka harga (komoditas) diperkirakan akan terus melambung. Kondisi ini meningkatkan prospek kenaikan suku bunga oleh The Fed untuk meredam inflasi,” jelas Lukman.

Jika Bank Sentral AS (The Fed) kembali agresif menaikkan suku bunga, maka posisi dolar AS akan semakin perkasa dan terus menekan mata uang emerging markets termasuk rupiah.

Untuk perdagangan hari ini, Lukman memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah akan berfluktuasi di rentang sensitif, yakni pada kisaran Rp17.050 hingga Rp17.200 per dolar AS.