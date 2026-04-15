Rupiah Melemah ke Rp17.143, Asa Damai AS-Iran Belum Mampu Redam Dolar

(Foto: Shutterstock)

Ukuran Font Kecil Besar

Nilai tukar rupiah belum mampu keluar dari zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (15/4/2026). Mata uang Garuda tercatat melemah 16 poin atau 0,09 persen ke level Rp17.143 per dolar AS, merosot dari posisi penutupan sebelumnya di angka Rp17.127.

Pelemahan ini mencerminkan sikap hati-hati para pelaku pasar di tengah fluktuasi geopolitik global yang masih membara. Pengamat dari Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa, menyebutkan bahwa sentimen positif dari potensi negosiasi damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran rupanya belum cukup sakti untuk menopang penguatan rupiah.

“Tekanan eksternal masih mendominasi. Meskipun dolar AS sempat melemah tipis akibat optimisme pasar terhadap perundingan damai, namun hal itu belum cukup kuat mendorong apresiasi rupiah secara signifikan,” ujar Amru di Jakarta, Rabu.

Menanti Manuver JD Vance di Pakistan

Mata dunia kembali akan tertuju pada Islamabad, Pakistan. Presiden AS Donald Trump telah memberikan sinyal hijau untuk melanjutkan negosiasi dengan Teheran dalam dua hari ke depan. Laporan dari Sputnik bahkan menyebut Wakil Presiden AS, JD Vance, kemungkinan besar akan kembali memimpin delegasi dalam putaran kedua ini.

Sejarah mencatat, perundingan akhir pekan lalu di Islamabad guna menghentikan perang AS-Zionis Israel terhadap Iran—yang pecah sejak 28 Februari—berakhir tanpa kesepakatan permanen. Ketidakpastian inilah yang membuat risk appetite (selera risiko) pasar masih terganjal. Investor cenderung bermain aman dan enggan mengambil posisi besar di tengah kebijakan yang bisa berubah dalam hitungan jam.

BI Pasang Badan dengan Cadangan Devisa

Di tengah gempuran eksternal, Bank Indonesia (BI) dipastikan tidak tinggal diam. Bank sentral terus mengoptimalkan bauran kebijakan secara pre-emptive dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Langkah intervensi dilakukan secara berlapis di pasar valas, mulai dari Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar spot. Tak hanya itu, BI juga aktif melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga daya tarik aset domestik.

Amru menambahkan, Indonesia memiliki modalitas yang kuat untuk menghadapi guncangan ini. "Dukungan datang dari cadangan devisa yang kokoh sebesar 148,3 miliar dolar AS, penguatan transaksi berbasis underlying, serta perluasan Local Currency Transaction (LCT). Koordinasi erat dengan pemerintah untuk menjaga APBN tetap prudent juga menjadi jangkar stabilitas," tegasnya.

Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI pada hari ini juga ikut bergerak melemah ke level Rp17.141 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di level Rp17.135.