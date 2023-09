Rupiah Menanjak Tipis di Tengah Ekspektasi Moderat Suku Bunga The Fed

Rupiah Rabu (11/1/2023) pagi ini menguat empat poin atau 0,02 persen ke posisi Rp15.572 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.576 per dolar AS. (Foto: iStockphoto.com)

Pelaku pasar keuangan berekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) akan lebih moderat alias tidak seagresif sebelumnya. Imbasnya, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (11/1/2023) pagi menguat.

Rupiah pagi ini menguat empat poin atau 0,02 persen ke posisi Rp15.572 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.576 per dolar AS.

"Saya perkirakan memang ada peluang penguatan rupiah hari ini, dengan harapan bahwa kenaikan suku bunga AS ke depan akan lebih moderat," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Mayoritas pelaku pasar saat ini berekspektasi The Fed hanya akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan awal Februari mendatang.

Pada tahun lalu bank sentral sudah melakukan kenaikan suku bunga secara agresif yang menopang penguatan dolar AS secara signifikan.

"Pasar juga menanti data CPI AS yang akan dipublikasikan besok. Konsensus menyebutkan inflasi CPI AS akan turun jadi 6,5 persen dari 7,1 persen," ujar Rully.

Pelaku pasar menunggu data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS minggu ini untuk melihat apakah itu akan mengkonfirmasi bahwa inflasi di Negeri Paman Sam mulai melambat.

Ketua The Fed Jerome Powell tidak memberikan petunjuk kebijakan apa pun selama diskusi panel di Stockholm semalam.

Sementara pejabat The Fed lainnya mengatakan langkah bank sentral selanjutnya akan bergantung pada data.

Pada Selasa (10/1/2023), rupiah melemah 8 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp15.576 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.568 per dolar AS.