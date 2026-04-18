Rupiah Mustahil di Bawah Rp17.000/US$, Analis Perkirakan Segini hingga Akhir Tahun

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menyebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) yang sudah di atas Rp17.000 tidak mungkin kembali turun ke bawah level tersebut.

Posisi penutupan Jumat (17/4) menunjukkan rupiah berada di level Rp17.159 per dolar AS. “Ini keseimbangan baru. Sudah tidak mungkin akan turun di bawah Rp17.000 karena harganya itu kemungkinan besar akan terus mengalami kenaikan,” ujar Ibrahim kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Ibrahim bahkan menyebut, mata uang Garuda akan terus mengalami pelemahan yang dipicu geopolitik di Timur Tengah. Ia memperkirakan, akhir tahun ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.400/US$.

“Target saya sendiri di minggu depan itu adalah Rp17.300. Artinya, Rp17.300 kalau seandainya kena di akhir tahun Rp17.400 akan kena. Ini yang kemungkinan besar akan terjadi,” kata dia.

Ia mengatakan, jika rupiah terus mengalami pelemahan maka diperkirakan defisit anggaran akan melebihi ambang batas aman UU di atas 3 persen. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melakukan revisi terhadap outlook rupiah dalam APBN.

“Apalagi masalah defisit penganggaran kemungkinan besar akan terjadi. Kita harus tahu bahwa pemerintah saat ini begitu percaya diri dengan anggaran APBN-nya. Bahkan pemerintah pun harus siap-siap untuk merevisi APBN-nya itu di bulan Agustus,” ucapnya.

“Karena patokannya itu Rp16.500. Rp16.500 sudah tidak lagi harus dipakai. Ya mungkin harus Rp17.500 yang harus digunakan dalam keperluan APBN,” tambah dia.

Sebagai informasi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah tampaknya belum menemui titik jenuh. Pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (17/4/2026), mata uang Garuda mencatatkan rekor penutupan terburuk sepanjang masa terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Data pasar spot menunjukkan rupiah ditutup pada level Rp17.189 per dolar AS. Angka ini melemah 0,29 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi Rp17.139 per dolar AS.

Pergerakan hari itu sempat mencemaskan pelaku pasar. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendah intraday di Rp17.194 per dolar AS pada pukul 14.19 WIB, sebelum akhirnya sedikit menguat menjelang penutupan perdagangan.